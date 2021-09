Assimilate kündigt neues DIT Pack+ an

Das DIT+ Paket beinhaltet Assimilate Live Looks, Scratch sowie die Backup-Software Hedge.

Das DIT+ Paket umfasst Live Looks von Assimilate für das Live-Grading, Hedge für das Auslagern und Sichern von Kameramaterial und Scratch von Assimilate für die Transkodierung von Dailies. Alle Tools laufen auf macOS und Windows.

Der Workflow beginnt mit Live Looks fürs Live-Grading von Inhalten von einer beliebigen Anzahl von Kameras in Echtzeit. Auch das Hinzufügen von Effekten wie Background Replacement bei Greenscreen und Textureffekte, die später in Scratch in die Dailies-Transkodierung übernommen werden können, kann hier stattfinden.

Jedes Mal, wenn ein Grading gespeichert wird, werden alle Metadaten, die entweder vom Benutzer eingegeben oder über das Live-SDI-Signal von allen Kameras geliefert werden, in Form eines lesbaren Textdokuments und einer XML-Datei gespeichert, die sich für die weitere Bearbeitung in der VFX/Post-Pipeline eignet. Alle Grades und Metadaten werden in einer leicht zugänglichen Ordnerstruktur gespeichert, die einfach an VFX/Post übergeben werden kann.

Die Backup-Software Hedge ist auf Schnelligkeit und Sicherheit ausgelegt. Nach einem sicheren Backup der Kameramedien mit Hedge werden die Medien automatisch in Scratch mit dem gesamten Material angezeigt, einschließlich der Prüfsummendaten des Offloads. Der Benutzer kann dann mit dem automatischen Look-Matching fortfahren, da Scratch vollen Zugriff auf die Look-Bibliothek und alle Metadaten hat, die in Live Looks während des Live-Gradings erstellt wurden. Audio-Synchronisation und QC sind über die intuitive Benutzeroberfläche möglich, mit umfangreichen PDF-Berichten und metadatenreichen Dailies-Exporten am Ende der Kette.

Paul Matthijs Lombert, CEO von Hedge, erklärt: »Als das Assimilate-Team uns wegen einer Integration ansprach, war der Fall klar. Da Hedge der Ausgangspunkt für viele Produktionen ist, übergibt es nun auf elegante Weise die Medien und Metadaten an die Dailies-Transkodierung, was den Prozess für diejenigen, die die Tools tagtäglich nutzen, erheblich vereinfacht.«

»Mit DIT Pack+ bieten wir den besten und effizientesten Workflow von der Kamera bis zur Nachbearbeitung«, findet Jeff Edson, CEO von Assimilate. »Die Anforderungen in den Produktionen steigen ständig und übertragen dem DIT mehr und mehr Arbeit und Verantwortung. Mit dem DIT Pack+ bieten wir die beste Lösung, die den Workflow und die Effizienz optimiert, um ein Höchstmaß an Produktivität zu erreichen.«

DIT Pack+ ist ab sofort verfügbar und kostet ab $149,00 (USD) monatlich und $899,00 (USD) jährlich, wobei eine Dauerlizenz $1499 (USD) kostet.