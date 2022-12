TV Skyline: Neue Kameras

Bei TV Skyline trafen vor kurzem neue LDK-150-Kameras ein: die ersten, die in Deutschland ausgeliefert wurden.

Mit einer Lieferung von acht Kameras des Typs LDX 150 von Grass Valley sind die ersten Exemplare dieses Kameramodells in Deutschland angekommen. TV Skyline nahm die Kameras als vorweihnachtliche Bescherung entgegen.

Thomas Weigold, Sales Manager DACH von Grass Valley, übergab die neuen Kameras in Mainz an Laurent Schiltz, den CTO von TV Skyline.

Die LDX 150 ist die leistungsstärkste neue Kamera von Grass Valley: Sie bietet UHD-Aufzeichnung mit bis zu dreifacher Slomo-Funktionalität, ist dabei mit einem Global Shutter bestückt und schafft Wide Color Gamut (WCG) per Native-IP-Backbone. Der neue Xenios-Sensor erlaubt eine hohe Empfindlichkeit mit erhöhter Schärfe, besonders bei feinen Strukturen und naturgetreuen Bildern, und er bietet einen noch weiter verbesserten Signal/Rausch-Abstand. Zudem ermöglicht der neue Sensor eben die Aufzeichnung mit bis zu 150 oder 180 Bilder pro Sekunde (mehr Infos).

»Wir können es kaum erwarten, den nächsten Schritt im Bereich Innovation sowie Qualität zu gehen und die neuen ‚Babies‘ an den Start zu bringen«, hieß es von Seiten des Teams von TV Skyline.

Noch nicht mit den neuesten Kameras, sondern mit schon bestehendem Equipment startete TV Skyline vor kurzem in die Wintersaison.

Auftakt war ein Auftrag der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF), der ein Team von TV Skyline als Host-Broadcaster nach Kanada führte: In Whistler Mountain startete die erste von insgesamt zehn Bob- und Skeleton-Weltcup-Wochen der Saison — inklusive Weltmeisterschaft.

Ein Team von TV Skyline wird die IBSF-Saison in puncto TV-Übertragung begleiten. »Wir sind stolz und glücklich, für die IBSF die kommenden vier Jahre alle Veranstaltungen weltweit produzieren zu dürfen«, erläutert TV Skyline.

Für TV Skyline ist der Wettbewerb in Whistler der Auftakt für insgesamt 27 Wintersport-Events, die der TV-Dienstleister in der Wintersportsaison 2022/23 umsetzen wird. Für die IBSF geht es gleich ohne Pause weiter nach Park City in Utah.