TV Skyline investiert in Starlink

TV Skyline investiert in Starklink Flat High Performance Systeme für Internetanbindung bei AÜ-Produktionen.

Die lang erwartete Lieferung mit Paletten voller Starlink Flat High Performance Systeme ist bei Tividoo eingetroffen. Die Systeme ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Internet mit geringer Latenzzeit im mobilen Einsatz. Konkret sind Geschwindigkeit von 40 bis zu 220+ Mbit/s möglich, und es ist ein priorisierter Datendurchsatz im Starlink Internet-Netz möglich.

Das erste System holte Laurent Schiltz, CTO von TV Skyline, bei Tividoo ab. Der TV-Dienstleister aus Mainz wird das System mit Peplink-Systemen kombinieren, um damit eine zuverlässige Internetanbindung bei Außenübertragungsproduktionen in ganz Europa zu realisieren. »Die Starlink-Systeme sind absolut unkompliziert im Aufbau, man legt sie einfach auf den Boden und das war’s«, erläutert Laurent Schiltz. Das ist im AÜ-Alltag ein echtes Plus. »Zudem verfügt das System auch über eine Schneeschmelzfunktion, und da wir viel Wintersport produzieren, ist das das ein weiterer Vorteil«, so Schiltz. Auch die Möglichkeit, den Datendurchsatz zu priorisieren, wertet Schiltz als Vorteil, denn so kann auch Streaming umgesetzt werden, ohne dafür im Vorfeld aufwändige Leitungen planen und bereitzustellen zu müssen.

»Die Satellitensysteme von Starlink können aufgrund der geringen Latenzen von Lower-Earth-Orbit Satelliten gegenüber geostationären Satelliten sehr gut mit LTE und 5G Netzen kombiniert werden und bieten damit eine optimale Lösung für ausfallsichere und temporäre Internetanbindungen sowie hohe Bandbreiten für diverse Einsatzzwecke«, sagt Tobias Gramm, Gründer und Geschäftsführer von Tividoo. Die Bündelungsrouter von Peplink haben in der aktuellen Firmware die Steuerung für Starlink Systeme integriert, der Routerhersteller Peplink ist offizieller Starlink Authorized Technology Provider.

Die Flat High Performance Systeme sind bei Tividoo ab sofort auf Lager und stehen zum Verkauf oder als Managed Connectivity Service zur Verfügung.

In Kombination mit einem Peplink Router erhalten Interessenten bis zu 900 Euro Rabatt. Die folgenden Modelle sind verfügbar: HD4 MBX 5G, SDX, B310X, B310 5G oder TST Duo Pro.