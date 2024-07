Vizrt zeigt neue PTZ-Kameras

Vizrt fokussiert sich mit der PTZ3 Plus-Kameraserie auf den BroadcastAV-Markt.

Vizrt stellt die PTZ3 Plus- und PTZ3 UHD Plus-Kameras vor. Diese Kameras bieten HD/UHD-Qualität, 20- bis 30-fachen Zoom, KI-Tracking und eingebettete FreeD-Kamera-Tracking-Daten über NDI|HX in einem schlanken Design.

Einfache Integration und hohe Qualität

Die PTZ3 Plus-Serie soll die Lücke zwischen ProAV und Broadcast schließen, hochwertige Videos für Live-Produktionen und Präsentationen liefern und sich nahtlos in Augmented Reality (AR)-Setups integrieren.

Ein einziges Ethernet-Kabel ermöglicht einen effizienten Workflow, der Video-, Audio-, Strom-, Steuerungs-, Tally- und FreeD-Kamera-Tracking-Daten über NDI|HX bereitstellt.

Innovative Funktionen

KI-gesteuertes Moderatorentracking: Die Kameras erkennen automatisch das Gesicht und die Körperhaltung des Sprechers und verfolgen ihn, selbst wenn er sich vom Bild abwendet. Eine automatische Zeitüberschreitung/Rücksetzung zwischen 0,5 und 10 Sekunden sollen dafür sorgen, dass der Moderator stets im Bild bleibt.

Eingebettete FreeD-Metadaten: Die weltweit erste Implementierung von FreeD-over-NDI|HX bettet Kamera-Tracking-Daten in den NDI|HX-Stream ein, was die Einrichtung von AR- und XR-Systemen vereinfacht. Dies ermöglicht die Nutzung von Kamera-Position, Rotation und Objektivdaten in jedem Bild, ohne zusätzliche Hardware.

Phantomspeisung für Audio: Die softwaregesteuerte Phantomspeisung über den Mini-XLR-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Mikrofonen oder anderen Audioquellen, die Audio in denselben NDI|HX-Stream einspeisen und Mikrofone mit +48 V versorgen. Dies reduziert die Komplexität der Einrichtung und Integration in verschiedene Workflows.

Einsatzbereich

Die Kameras bieten intelligente KI-gesteuerte Talentverfolgung, verschiedene Mikrofonoptionen mit Phantomspeisung und eine mühelose Integration für Augmented Reality, alles in einem unauffälligen Design. Diese Merkmale machen die Kameras aus Herstellersicht ideal für Live-Streams, Corporate Town Halls, visuelles Radio und Live-Events.

Verfügbarkeit und Upgrade

Die PTZ3 Plus (1080p60, 20-facher Zoom) und PTZ3 UHD Plus (4Kp60, 30-facher Zoom) sind ab sofort in Schwarz und Weiß direkt bei Vizrt oder über zertifizierte Partner erhältlich. Besitzer der originalen NewTek PTZ3- und PTZ3 UHD-Modelle können das kostenlose Firmware-Upgrade auf Vizrt.com herunterladen, um FreeD-over-NDI|HX zu nutzen.