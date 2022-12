HDMI-Signal auf 16 Ports verteilt

Lindy kündigt eine professionelle Lösung für die Verteilung hochwertiger HDMI-Inhalte an 16 separaten Senken an.

Die Inhalte einer HDMI-Quelle können über den neuen 16-Port-Splitter HDMI 4K60 von Lindy bis zu einer Auflösung von 3.840 x.2.160 bei bis zu 60Hz in 4:4:4 und mit 8 Bit an bis zu 16 HDMI-Senken verteilt werden. Dabei können die AV-Daten über HDMI 2.0 mit einer Bandbreite von 18 Gbit/s an die einzelnen Senken geschickt werden. Die Wiedergabe in hoher Qualität mit erweitertem Farbraum und höherem Kontrastumfang wird durch die Unterstützung von HDR ebenfalls möglich.

Die unterbrechungsfreie Wiedergabe auch geschützter 4K- und FullHD-Inhalte durch Video-Streaming, Blu-ray oder Video on Demand ist durch die HDCP 2.2-Unterstützung garantiert. Auch im Profi- und im privaten Bereich bei Videospielen ist dieses Feature obligatorisch.

»Mit dieser außergewöhnlichen Qualität eignet sich der Splitter hervorragend für auffallende Digital-Signage-Anwendungen. Seinen Einsatz findet der Splitter im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder bei Veranstaltungen, in Konferenzräumen, oder für eindrucksvolle AV-Installationen zu Hause oder auch auf privaten Feiern«, zählt Axel Kerber, Global Brand & Marketing bei Lindy, ein paar der vielfältigen Einsatzbereiche auf.

Der 16-Port-HDMI-4K60 Splitter wird mit einem Multi-Country-Netzteil und mit einem Handbuch in Deutsch und weiteren Sprachen geliefert, er ist über Lindy-Distributoren oder Partner zum Netto-Listenpreis von rund 150 Euro erhältlich.