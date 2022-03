Einfache HDMI-Signalverteilung: Vier Quellen über 70 m

Lindy bietet eine einfache HDMI-Signalverteilung an: einen Switcher für vier Quellen, die an bis zu 70 m entfernte Senken verteilt werden können.

Der neue 4×4-HDMI-Matrix-Extender von Lindy akzeptiert vier HDMI-Quellen (Inputs) und kann diese individuell an vier separate Senken (Outputs) verteilen. Die Senken können dabei bis zu 70 m entfernt liegen. Dabei schickt der Switch jeweils eines der vier Eingangs-A/V-Signale über ganz simple, kostengünstige Standard-Cat-6-Netzwerkkabel jeweils an einen kompakten Receiver, der dann wieder einen HDMI-Output an die Senken ausgibt. Die gesamte Lösung aus Switch und vier Receivern kostet rund 600 Euro (Netto-Listenpreis).

4K-Auflösung und HDR-Unterstützung

Dabei unterstützt die Lindy-Lösung Raster bis 3.840 x 2.160 Pixel und bis zu 60 Hz, es können auch HDR-Signale übertragen werden. Dabei handelt es sich um einen klassischen Switch: Jeder Input kann auch individuell auf jeden Output umgeschaltet werden. Direkt am Switch kann mit Schaltern manuell umgeschaltet werden, eine LED zeigt an, welcher Input gerade auf welchen Output geschaltet wurde — es gibt aber auch verschiedene Fernsteuerungsmöglichkeiten.

Um eine gleichbleibende Darstellung der Inhalte auf einer Vielzahl verschiedener Displays zu gewährleisten, unterstützt jeder Port zudem ein von den anderen Ports unabhängiges Downscaling auf 1.920 x 1.080 Pixel. Ein Professionelles EDID-Management (Extended Display Identification Data) sorgt dafür, dass ein HDMI-Port nur das Format ausgibt, das vom Endgerät auch verarbeitet werden kann und damit für maximale Kompatibilität sowohl mit den Quellgeräten als auch mit den Displays sorgt, erläutert der Hersteller.

Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

Neben dem manuellen Umschalten per Taste stehen auch ein web-basiertes Interface und eine Infrarot-Fernbedienung zur Verfügung. RS232- und Ethernet-Anschlüsse bieten zudem die Möglichkeit zur Integration des Systems in Steuerungsumgebungen, so Lindy.

Die HDMI-Matrix-Lösung unterstützt Power-over-Cable: Die Receiver werden über die Cat-6-Verkabelung nicht nur mit den A/V-Inhalten versorgt, sondern auch mit Strom.

Lieferumfang, Preise und Verfügbarkeit

Der »70m Cat.6 Matrix Extender, 4×4, HDMI 4K60« trägt bei Lindy die Artikelnummer 38328 und ist laut Hersteller ab sofort verfügbar, der Netto-Listenpreis liegt bei 594,35 Euro. Zum Komplettpaket gehören neben dem Cat.6 Matrix-Extender und vier Cat.6 HDMI-Receivern eine IR-Fernbedienung mit Batterie, vier IR Sender- und Empfänger-Kabel mit 1,5 m Länge, ein RS-232 Kabel sowie ein 3-Pin Phoenix-Connector. Zusätzlich enthält das Paket noch 10 Montagewinkel und ein Multi-Country-Netzteil sowie ein Handbuch in Deutsch und weiteren Sprachen.