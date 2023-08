Zeiss stellt Tracking-Lösung CinCraft Scenario vor

Modulare Komponenten für individuelle Anforderungen

CinCraft Scenario kann mit handelsüblichem Equipment kombiniert werden und ist nativ mit den wichtigsten Kamera- und Lens-Encoder-Systemen kompatibel. Dadurch können alle Daten, die zur Verfügung stehen, erfasst und bereitgestellt werden, die für korrektes Tracken nötig sind.

Das System besteht aus diversen Hardware- und Software-Komponenten, die individuell zusammengestellt werden können, um genau die Anforderungen des jeweiligen Nutzers zu erfüllen: CinCraft CamBar nimmt Rohdaten aus der Umgebung auf und gibt sie weiter an CinCraft Origin, auf dem die Haupt-Software läuft. Dort werden die Daten zur Berechnung von Position und Bewegung aggregiert. CinCraft Link verbindet CamBar und Origin, bietet damit den Zugang zur Benutzeroberfläche mittels mobiler Endgeräte.

Die modularen Software-Komponenten ermöglichen es, Kameraposition und -bewegungen zu berechnen, Daten aufzuzeichnen, die aufgenommenen Daten in branchenübliche Dateiformate zu exportieren sowie in Unreal Engine in Echtzeit einzubinden.

Verfügbarkeit

Anwenderinnen und Anwender können ihr Kamera-Tracking-System genau mit CinCraft Scenario für ihre jeweiligen Anforderungen konfigurieren — oder eines von vier vorkonfigurierten Bundles wählen. Das System soll Ende des dritten Quartals 2023 bei ausgewählten Händlern und über die Zeiss CinCraft-Website verfügbar werden.