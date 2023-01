Kabelloser Großfernseher von LG

Bei der CES stellte LG einen Großfernseher mit »Zero Connect« vor: wireless mit hoher Signalqualität.

Bei der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas werden jeweils zum Jahresanfang immer die Neuheiten für das anrollende Jahr gezeigt. Mittlerweile ist das Ganze irgendwie auch eine E-Auto-Vorstellung und eine Gerätefreakshow mit verbesserten Robo-Staubsaugern, digital gepimpten Kloschüsseln und allerhand anderen Gadgets. Aber es gibt natürlich auch noch Fernseher, die eben immer noch heller sind, noch mehr Pixel haben, mehr Kontrastumfang und mehr künstliche Intelligenz bieten.

film-tv-video.de will aus diesem Sammelsurium eine Entwicklung herausgreifen, die vielleicht nicht überragend und phänomenal ist, die aber das Leben vieler Endanwender und auch AV-Profis vereinfachen und erleichtern kann. Die stellt der Hersteller LG in einem seiner neuen Oled-Fernseher vor und nennt sie »Zero Connect«.

Dabei wird der neue 97-Zoll-Oled-Fernseher M3 der Baureihe Signature von LG über eine Wireless-Lösung mit Signalen gefüttert. Nun sind kabellose Video- und Audioübertragung besonders im Profibereich keine Sensation, aber eine stabile, einfach zu handhabende Wireless-Verbindung in Echtzeit und hoher Qualität mit bis zu 4K-Auflösung und 120 Hz, das ist besonders im Consumer-Bereich doch noch eine Besonderheit.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fernsehern, bei denen sich alle Anschlüsse für externe Geräte auf der Rückseite oder an den Seiten des TV-Geräts befinden, wird der LG Oled-TV M3 mit einer externen Zero Connect Box geliefert, die alle Video- und Audiosignale der angeschlossenenen Quellgeräte kabellos an den 97-Zoll-Bildschirm sendet. Da sie auch in einiger Entfernung zum TV platziert werden kann, ermöglicht die Zero Connect Box eine freie Raumgestaltung – Strom braucht aber natürlich auch der LG-Fernseher noch. Die vom Display abgesetzte Box verfügt laut Hersteller über mehrere HDMI-Anschlüsse.

Die Wireless-Lösung von LG nutzt laut Hersteller modernste Technologien, um eine zuverlässige Video- und Audioübertragung auf den Bildschirm des M3 zu ermöglichen. Laut LG wurde für die Übertragung ein Algorithmus zur Identifikation des optimalen Übertragungswegs entwickelt, der auch dazu beiträgt, Übertragungsfehler oder Unterbrechungen zu minimieren, da er Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung – beispielsweise Bewegungen von Menschen oder Tieren – erkennen und den Übertragungspfad entsprechend anpassen kann. Für maximale Signalstärke kann die Antenne der Zero Connect Box zudem leicht gedreht und/oder geneigt werden, um sie auf den Standort des Fernsehers auszurichten. Die Zero Connect Box von LG kann mit Sprachbefehlen bedient und verwaltet werden.

Preise nennt LG derzeit noch nicht, Fernseher in dieser Größe können gern mal 10.000 bis 30.000 Euro und mehr, aber wenn ein solches Wireless-Feature im Consumer-Bereich, wenn es wirklich gut und zuverlässig umgesetzt wurde, leicht auch auf breiterer Basis Einzug halten.