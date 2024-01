OLED TV mit Zero Connect Technologie von LG

LG stellt auf der CES den weltweit ersten transparenten OLED TV mit Zero Connect Technologie vor.

LG Electronics (LG) stellte auf der CES 2024 mit dem Signature OLED T den weltweit ersten transparenten 4K-OLED-Fernseher mit Zero Connect Technologie vor. Die Kombination aus transparentem OLED-Display und kabelloser Video- und Audioübertragung eröffnet Kunden neue Freiheiten, wenn es darum geht, den geeigneten Ort für das TV-Gerät zu finden und Wohnräume nach eigenen Vorlieben zu gestalten.

Freie Positionierung

Statt an der Wand kann der OLED T in der Mitte des Raums als Raumteiler oder am Fenster aufgestellt werden, ohne dabei die Sicht zu versperren. Dank der mitgelieferten Zero Connect Box, die LGs kabellose Übertragungstechnologie zur qualitativ hochwertigen Bild- und Tonübertragung mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde nutzt, kann der Fernseher nahezu frei platziert werden – schließlich müssen zwischen Box und TV keine HDMI- oder sonstige Anschlusskabel verlegt werden. Lediglich ein Stromkabel wird noch benötigt.

Mehr Raum, mehr Unterhaltung, mehr Atmosphäre

Das modulare Design des LG OLED T 4K ermöglicht verschiedene Installationsmethoden. Der Fernseher ist sowohl als Standgerät als auch zur Wandmontage erhältlich. Die Kunden können den Bildschirm zusätzlich mit stehenden oder schwebenden Regalen ausstatten, um ihn an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Darüber hinaus bietet das Gerät seinen Besitzern neue Unterhaltungs- und Nutzungsformen an: Mit der Always-On-Display-Funktion (AOD) wird der OLED T beispielsweise zu einer transparenten digitalen Leinwand, auf der Kunstwerke, Videos oder Fotos präsentiert werden können. Die angezeigten Inhalte scheinen in der Luft zu schweben. Eine weitere spannende Option ist die T-Bar-Funktion. Sie zeigt am unteren Bildschirmrand Nachrichten, Wetterinformationen oder den Titel des gerade gespielten Songs an, während der Rest des Displays einen klaren, ungehinderten Blick auf den Raum dahinter bietet.

Wer dagegen die volle OLED-Power zum Fernsehen nutzen möchte, kann mit nur einem Tastendruck den Kontrast des Bildschirms erhöhen. Durch den neuen α11 AI Prozessor mit viermal höherer AI-Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger kommen Besitzer des LG Signature OLED T 4K in den Genuss eines überragenden Bildprozessors mit einer um 70 Prozent verbesserten Grafikleistung und um 30 Prozent höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit.

 





»Der LG Signature OLED T 4K ist eine unglaubliche Innovation und bietet ein brandneues Fernseherlebnis gepaart mit der Bildqualität und Leistung unserer preisgekrönten OLED-Technologie«, so Park Hyoung-sei, Präsident der LG Home Entertainment Company. »Das transparente OLED-Display von LG gibt Kunden mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Wohnräume und weist den Weg in eine aufregende Zukunft für die Fernsehindustrie.«

Derzeit steht noch nicht fest, ob und wann der neue LG Signature OLED T 4K in Deutschland verfügbar sein wird.