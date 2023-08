Wireless-Video-System von DJI erweitert

Ein neuer Receiver und ein neuer Transmitter erweitern und verbessern das Drahtlos-Video-System des Herstellers.

DJI Video Receiver und DJI Transmission stellen aus Sicht des Herstellers ein revolutionäres drahtloses Übertragungssystem dar, das Filmemachern erweiterte Möglichkeiten und Flexibilität bietet. Eine Transmitter/Receiver-Kombi und ein separater Receiver sind verfügbar, um das neuen System an verschiedene Aufnahmeszenarien anpassen zu können. Die DJI-Transmission-Serie will mit den neuen Geräten einen neuen Standard für die Stabilität mit großer Reichweite und niedriger Latenz setzen.

Die DJI Transmission wird in einer Standard Combo für 2.299 € angeboten, sie beinhaltet einen Transmitter, einen Receiver, ein Installations-Toolkit, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie verschiedene Kabel und Batterieadapter.

Ein zusätzlicher, einzelner Receiver ist für 1.299 € erhältlich und wird ebenfalls mit Zubehör geliefert.

»Wir freuen uns sehr, DJI Transmission vorzustellen. Die neue Combo vervollständigt das DJI Transmission System mit dem neuen DJI Video Receiver, der speziell für den Einsatz mit Produktionsmonitoren entwickelt wurde. In Verbindung mit dem umfangreichen DJI-Pro-Ökosystem bietet er eine effizientere, koordinierte Erfahrung«, sagte Paul Pan, Senior Product Line Manager bei DJI.

»Mit der High-Bright-Monitor-Kombination und der Standard-Kombination haben Profis je nach Drehszenario eine echte Auswahl. Wir sind gespannt, wie Filmemacher diese innovative Technologie nutzen, um ihre Visionen zum Leben zu erwecken.«

Zwei Combos, vielfältige Möglichkeiten

Die Transmission Serie von DJI bietet nun neben der »High-Bright Monitor Combo« eben auch eine »Standard Combo« an, die Kameraleuten vielseitige Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen bieten. Die High-Bright Monitor Combo integriert Empfang, Überwachung, Aufzeichnung und Steuerung in einer nahtlosen Lösung, während die Standard Combo, die zusätzlich Metadaten-Übertragungen über SDI und die Ausgabe von Fractional Framerates unterstützt — perfekt ist für den Einsatz mit Produktionsmonitoren.

Ein Sender mit mehreren Empfängern

Die Standard Combo unterstützt einen Sender mit mehreren Empfängern und bietet nahtlose Video- und Audio-Feeds in zwei Übertragungsmodi. Im Broadcast-Modus kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern gleichzeitig Echtzeit-Feeds ausgeben, was ideal für große Crews und mehrere Teams am Set ist. Durch einfaches Umschalten des Kameraindex und die Echtzeitanzeige von Bitrate und Video-Codecs wird die Effizienz der Aufnahmen erheblich gesteigert.

Erweiterte Steuerungsoptionen ermöglichen es, dass High-Bright Remote Monitor und der Receiver in den Steuerungsmodus geschaltet werden, was eine nahtlose Integration mit DJI Master Wheels und anderen Steuerungsgeräten ermöglicht. Dies ermöglicht die Fernsteuerung des Ronin 2, des RS 3 Pro und des Kamerafokus an bis zu zwei Empfangsstellen, ohne andere über den Broadcast-Modus verbundene Geräte zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus unterstützt der Videoempfänger Intercom und ermöglicht so die Kommunikation zwischen Kameramann und Regisseur in Echtzeit — auch über große Entfernungen hinweg.

Übertragung von Metadaten

Der DJI Video Receiver unterstützt jetzt die Übertragung von Kamera-Metadaten über SDI und ist damit kompatibel mit Cine-Kameras wie Arri und Red. Aufnahmeinformationen wie Dateiname, Timecode, Aufnahmeauslöser, Kameraeinstellungen und Objektivinformationen können vom Receiver an Monitore und QTake-Systeme übertragen werden.

Diese Funktion ermöglicht es Regisseuren, Kameraleuten und DIT-Teams, umfassende Aufnahmedaten zu erhalten und so die Effizienz des gesamten Workflows am Set zu verbessern.

Nutzung mit bestehenden Systemen

Nutzer, die bereits die DJI Transmission (High-Bright Monitor Combo) erworben haben, müssen den Video Transmitter und den High-Bright Remote Monitor auf die Firmware-Version 01.05.05.00 aktualisieren, bevor sie den neuen DJI Video Transmitter und DJI Video Receiver mit der DJI Transmission (Standard Combo) verbinden.