Farmerswife stellt neue Versionen vor

Farmerswife stellt seine Projektmanagement-Tools in neuer Version vor.

Farmerswife bietet die gleichnamige Software für Ressourcenplanung, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit in der Medienproduktion an. Nun kündigte das Unternehmen die neueste Version 7.o an und gleichzeitig auch neueste Updates seiner leistungsstarken SaaS-Aufgaben- und Projektmanagementlösung Cirkus.

Farmerswife 7.0

Der Schwerpunkt von Farmerswife liegt auf interner Terminplanung, Ressourcenmanagement und Finanzberichten. Die neueste Version 7.0 der Software bietet ihren Nutzern laut Hersteller erhebliche Verbesserungen im Scheduling, Management und Reporting von Medienprojekten. Neue Funktionen unterstützen das reibungslose Workflow-Management und die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer, zudem gibt es auch einen »Dark Mode« für die Benutzeroberfläche, Unterstützung für mehrere Währungen und verbesserte Suchfunktionen.

Cirkus

Das cloud-basierte Tool Cirkus dient als Plattform für die tägliche Zusammenarbeit von Medienteams, bietet dabei detaillierte Informationen und Kommunikationswerkzeuge — intern und extern. Auch Cirkus wurde erweitert, um Medienunternehmen noch mehr Ressourcen für Scheduling, Assignment und Management von Projekten innerhalb des Unternehmens und auch mit externen Auftragnehmern zur Verfügung zu stellen.

Cirkus umfasst jetzt etwa Personalbuchungen für Zeitpläne und verbesserte Projektabläufe mit Datumsverschiebungen in Projektvorlagen und Projektanfragen/-genehmigungen. Darüber hinaus wurde die Suchfunktion in Cirkus verbessert und ermöglicht es den Nutzern nun, gemeinsame Abfragen zu speichern und zu teilen.

Demos bei der NAB

Während der NAB2023 wird der Hersteller die Produkte Farmerswife und Cirkus im Zusammenspiel, aber auch als eigenständige Produkte zeigen.

»Farmerswife und Cirkus sind leistungsstarke Einzelwerkzeuge und bilden zusammen eine echte End-to-End-Lösung für alle Aufgaben des Medienprojektmanagements, erläutert Stephen Elliott, CEO von Farmerswife. »Es sind herausfordernde Zeiten für Medienunternehmen auf der ganzen Welt, aber tiefe Einblicke und eine granulare Kontrolle über ihre internen und externen Workflows können im Laufe des Jahres den Unterschied ausmachen.«

Vertriebsinfos

In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreibt DVE AS die Produkte von Farmerswife.