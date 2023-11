Nexion nutzt JPEG XS mit IP-Gateway von Media Links

Der japanische Mediendienstleister Nexion nutzt künftig IP-Medien-Gateways von Media Links für 4K-Übertragungen in JPEG XS.

Nexion wird künftig die IP-Medien-Gateways des Typs MDP3020 von Media Links nutzen, um 4K-Übertragungen in JPEG XS via IP zu transferieren. Dabei hat sich Nexion für diese Content-Transporttechnologie entschieden und will sie für die qualitativ hochwertige Bereitstellung und Live-Übertragung von Sportereignissen, Musikkonzerten, Konferenzen und anderen Veranstaltungen an Sendeanstalten und Medienunternehmen in ganz Japan einsetzen. Die nationalen und internationalen Backbone-Glasfasernetze von Nexion verbinden Dutzende von Rundfunkanstalten, Produktionsfirmen und Medienunternehmen mit großen Veranstaltungsorten.

Das IP-Medien-Gateway MDP3020 wurde demnach aufgrund seiner außergewöhnlichen Bildqualität, geringen Latenz, Fehlertoleranz und allgemeinen Investitionseffizienz ausgewählt, erläutert Takeshi Hirose aus dem Vertrieb von Nexion: »Um der steigenden Nachfrage nach 4K-Übertragungen gerecht zu werden, war ein IP-Übertragungsgerät mit hoher Bildqualität und niedriger Latenzzeit-Kompressionstechnologie wie das MDP3020 unerlässlich. Nach der Durchführung verschiedener Studien, einschließlich Evaluierung und Verifizierung, haben wir uns für MDP3020 entschieden, nicht nur wegen der Produktleistung, sondern auch wegen der Kompatibilität mit unserer Infrastruktur, ihrer Erfolgsbilanz beim technischen Support für unsere anderen Systeme und ihrer überlegenen Kosteneffizienz.«

MDP3020 nutzt JPEG XS für hohe Bildkomprimierung und Verarbeitung mit extrem niedriger Latenz, was dieses Gerät ideal für Network-Edge-Services macht, um Live-Video und Daten an Broadcaster und Zuschauer zu liefern, so der Hersteller. Es handelt sich um ein hoch skalierbares, flexibles IP-Medienverteilungssystem, das visuell verlustfreies 4K-Video liefert, erklärt Media Links.

In Deutschland ist Vidi Partner von Media Links.