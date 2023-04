Aja stellt Dante AV 4K-T- und 4K-R-Wandler vor

Ajas Dante Encoder/Decoder-/Konverter vereinfachen die Signalintegration in »Dante AV Ultra« IP-Video-Umgebungen.

Aja Video Systems hat Dante AV 4K-T und 4K-R vorgestellt. Dabei handelt es sich um Transmitter/Receiver, die es ermöglichen, Signale in einem Dante-Audio- und Videoumfeld zu steuern und zu übertragen. Konkret lassen sich 4K/UltraHD/2K/HD/VESA-Dante-Video und -Audiosignale übertragen. Das gelingt mit geringer Latenz, und zwar zu/von 12G-SDI- oder HDMI 2.0-Geräten über ein 1-GigE-Dante-AV-Netzwerk.

Über die bekannte Dante Controller Software ist es möglich, die Audio- und Videoströme der beiden neuen Konverter Dante AV 4K-T und 4K-R einfach zu verwalten.

Die beiden neuen Dante-Konverter bauen auf Ajas OG-Dante-12GAM 12G-SDI/Dante 64-Kanal-Audio-Embedder/Disembedder auf.

Die Konverter können eingesetzt werden für die Videodistribution in einem vernetzten Umfeld.

Mit den Konvertern ist es möglich, qualitativ hochwertiges, visuell verlustfreies Video in AV-over-IP-Umgebungen zu nutzen. Das kann beispielsweise in Stadien, Arenen oder Theatern der Fall sein, aber auch in Schulen, Bürokomplexen, Hotels oder Konferenzräumen.

Aja Dante AV 4K-T, also der Transmitter, nutzt Audinates neue Dante AV Ultra-Lösung mit hoher Bildqualität für Standard-1-GigE-Netzwerke und konvertiert 4K/UHD/2K/HD/VESA SDI- und HDMI-Signale in Dante AV Ultra-Signale.

Dante AV 4K-R, also der Receiver, erlaubt die Konvertierung von Dante AV Ultra-Signalen in 4K/UHD/2K/HD/VESA SDI und HDMI.

Beide Geräte bieten eine sehr niedrige Latenz und Zeitsynchronisation, was eine gute Lippensynchronisation zu den Bildschirmen am Veranstaltungsort und für externe Übertragungen und Streams gewährleistet.

Mit Aja Dante AV 4K-T und 4K-R können AV-Teams die vorhandene IP-Infrastruktur und digitale AV-Ausrüstung an mehreren Standorten nutzen, um eine nahtlose Integration von Video- und Konferenztechnik zu erreichen. Die integrierte vernetzte Steuerung und Flexibilität erleichtert die Bereitstellung und Verwaltung von Videowänden und Digital Signage zu geringeren Kosten, wobei das Routing der Endbenutzer zu Bildschirmen oder Lautsprechern vor Ort unterstützt wird, betont Aja.

Aja Dante AV 4K-T und 4K-R lassen sich auch gut mit professionellen Basisbandgeräten wie dem Aja Ki Pro Ultra 12G und Io 4K Plus kombinieren und können mit Aja Kumo SDI-Routern verwendet werden, um Signale einfach in eine Dante-AV-Infrastruktur hinein oder aus ihr heraus zu übertragen.

Merkmale von Dante AV 4K-T und 4K-R

Transport von bis zu 4K/UltraHD 60p 12G-SDI und HDMI 2.0 Videoausgang mit extrem niedriger Latenz und visuell verlustfreier Qualität für IMAG und eine breite Palette von Anwendungen

Dante AV Ultra-Videos mit einem netzwerkeffizienten, hochwertigen JPEG 2000-Codec

Kostengünstigere Switches und bestehende Netzwerkinfrastrukturen durch Dante AV-Kompatibilität mit 1-GigE-Netzwerken nutzen

Sicherstellung vollständig zeitlich abgestimmter und separat routbarer Audio- und Videoströme

Kompatibilität mit über 3500 bestehenden Dante-fähigen Audioprodukten

Vereinheitlichung der Audio- und Videosteuerung mit der Audinate Dante Controller Software unter Windows und macOS

Zugriff auf eine vollständig validierte Implementierung von HDCP 2.2 über IP

Einfache Steuerung entfernter Geräte über USB HID, seriell und Infrarot-Transport und -Steuerung (IR) über IP

Verwendung von POE+ (25W 802.3at PoE+) oder DC Power (12V 4a)

12G-SDI und HDMI 2.0 Eingang (4K-T) und 12G-SDI und HDMI 2.0 Ausgang (4K-R)

KVM-USB- und IR-Anschlüsse für umfangreiche KVM-Möglichkeiten

Analoge RCA-Audio-Monitorausgänge

Umfassende Anschlussmöglichkeiten

»Wir freuen uns sehr, Aja in der Dante AV-Familie willkommen zu heißen«, sagt Aidan Williams, CEO von Audinate. »Als weltweit anerkannter Marktführer in der Video- und Broadcast-Branche erwarten unsere Kunden von Aja innovative, zuverlässige Produkte, die IP-basierte Workflows ermöglichen. Die neuen Aja Dante AV 4K-T und 4K-R sind richtungsweisende Produkte, die es Kunden in einer Vielzahl von Märkten ermöglichen, alle Vorteile von Dante-Audio mit perfekt synchronisiertem, qualitativ hochwertigem, vernetztem Video mit extrem niedriger Latenz zu nutzen, z. B. in den Bereichen Broadcast, Live-Events, Bildung und Gottesdienste. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Aja fortzusetzen, um auch in Zukunft weitere innovative Dante-AV-Produkte auf den Markt zu bringen.«

»Audinate hat einen guten Ruf für die Bereitstellung von zuverlässigem Audio über IP in Live-Umgebungen, was sein neues Dante AV Ultra-Protokoll zu einer attraktiven Option für die nahtlose Integration von Videogeräten in Dante-Audio-Netzwerke macht. Wir freuen uns, mit Audinate bei der Entwicklung von Konvertern zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu Dante-AV-Workflows zu erweitern, was letztlich der gesamten AV-Branche bei der Umstellung auf IP zugute kommt«, sagte Nick Rashby, Präsident von Aja.

»Ajas Dante AV 4K-T und Dante AV 4K-R tragen dazu bei, die Grundlage für einen neuen ProAV-IP-Videostandard zu schaffen, und bieten die Benutzerfreundlichkeit, die Interoperabilität mit mehreren Anbietern und integrierte Steuerungsmöglichkeiten, die Kunden von uns erwarten.«

Preise und Verfügbarkeit

Aja Dante AV 4K-T und 4K-R sind ab sofort über Ajas weltweites Händlernetz zum Preis von jeweils 2.495 US-Dollar (MSRP) erhältlich. Für die Rack-Montage von bis zu zwei Geräten ist das 1RU Aja IOX-RM Rack Mount Shelf-Zubehör für 120 US $ MSRP erhältlich.