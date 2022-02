Aja stellt Io X3 Thunderbolt vor

Die tragbare und robuste professionelle I/O-Lösung optimiert 2K/HD/SD HDR- und SDR-Aufnahme und -Ausgabe über 3G-SDI und HDMI.

Aja Video Systems hat den Io X3 vorgestellt, eine professionelle Video- und Audio-Anschlussbox mit Thunderbolt 3-Anschluss. Io X3 erlaubt HDR- oder SDR-2K/HD-Aufnahmen und -Ausgaben über 3G-SDI und HDMI. Der kompakte, robuste und tragbare Io X3 ermöglicht hochwertige HDR I/O bis zu 2K/HD 60p auf kompatiblen, mit Thunderbolt 3 ausgestatteten Mac- oder PC-Hosts mit professionellen Video- und Audioanwendungen.

Ob remote, am Set oder im Studio, Io X3 ist aus Herstellersicht eine leistungsstarke mobile Lösung für Ein-, Zwei- und Mehrkanal-SDI-Workflows und bietet erstklassige 2K/HD/SD-I/O mit HDR direkt von jedem modernen Laptop oder Computer. Der Io X3 ist ein ideales Aufnahme- und Ausgabegerät für eine Reihe von Produktionsumgebungen, einschließlich High-End-Farbkorrekturen, Audiomischung, On-Set-Monitoring oder -Wiedergabe sowie Remote-Redaktion und VFX. Mit vier unabhängigen Eingängen für Workflows mit OBS und Wirecast sowie gleichzeitigem MultiView-Monitoring für jede Quelle ist Io X3 auch perfekt für Streaming-Workflows geeignet.

Io X3 verfügt über acht umschaltbare analoge Audioanschlüsse, die es dem Benutzer ermöglichen, zwischen acht ein- oder ausgehenden Kanälen umzuschalten oder die Konnektivität zwischen vier Eingängen und vier Ausgängen aufzuteilen, zusätzlich zu einem analogen 3,5-Audioanschluss, um Kopfhörer direkt anzuschließen. Bis zu 16 Audiokanäle stehen an jedem SDI-Anschluss zur Verfügung, 8 Kanäle an HDMI. Die kompakten und rack-montierbaren Io X3-Geräte lassen sich problemlos nebeneinander in einem Rack für Studio-, mobile LKW- oder Video-Assist-Bedürfnisse platzieren, so dass die Benutzer von bis zu acht Kanälen mit bis zu 2K/HD/SD I/O in einem 1HE profitieren können.

Zu den Highlights des Io X3 gehören:

Zwei Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse verbinden sich mit modernen Mac- oder PC-Laptops und Desktop-Workstations und unterstützen Daisy-Chain-Funktionalität

HDR-Unterstützung über SDI- und HDMI-Anschlüsse

Vier bidirektionale 3G-SDI-Anschlüsse unterstützen Single-, Dual- oder Multi-Link-Workflows mit bis zu 2K/HD p60 YCbCr 10-bit oder p30 RGB 12-bit

HDMI 1.4b I/O bis zu 2K/HD p60 YCbCr 10-Bit oder p30 RGB 12-Bit I/O; HDR über 2.0 Spezifikation implementiert

MultiViewer-Funktionalität zur Anzeige von bis zu vier Eingängen für Streaming-Workflows auf einem einzigen HDMI-Referenzmonitor

Unterstützung der neuesten Versionen von macOS Monterey und Windows 11 und Kompatibilität mit Apple M1-Chip oder Intel-basierten Systemen

Optionales Rackmount-Kit für die effiziente Rackmontage von zwei Geräten nebeneinander, die bis zu acht HD-I/O-Kanäle in 1 HE ermöglichen

Achtkanalige analoge Audio-I/O über DB25-Anschluss

Analoge Audio-Ports sind zwischen Eingang und Ausgang umschaltbar, sodass der Benutzer zwischen acht Kanälen ein- oder ausschalten oder die Konnektivität zwischen vier Eingängen und vier Ausgängen aufteilen kann

Bis zu 16 eingebettete Audiokanäle an jedem SDI-Anschluss und bis zu 8 Kanäle an HDMI

3,5 mm analoger Stereo-Audioanschluss für Kopfhörer

Dedizierte Referenz-, TLC-Eingangs- und LTC-Ausgangsanschlüsse

RS-422-Steuerungsanschluss für bandbasierte Arbeitsabläufe

Leiser Betrieb für kritische Monitoring-Umgebungen, in denen Stille erforderlich ist

Enthält bewährte AJA-Treiber und Software-Plug-Ins mit Unterstützung für Apple Final Cut Pro, Adobe Creative Cloud, Avid Media Composer, Telestream Wirecast, OBS und viele andere

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Io X3 ist ab sofort zum Preis von 1.599 US-Dollar (UVP) über das weltweite Händlernetz von Aja erhältlich.