Lynx: Neues Flaggschiff Testor zum Testen

Lynx zeigt sein neues Flaggschiff GreenMachine Testor für 4K/UHD und Quad-Kanal 3G-SDI.

Mit dem neuen Flaggschiff GreenMachine Testor präsentiert die Lynx Technik AG einen neuen Multiformat-Signalgenerator, der verschiedene Signalformen und Frequenzen für Tests und Fehlersuche in Umgebungen bis zu 4K/UHD und Quad-Kanal 3G-SDI erzeugen kann — im und außerhalb des Studiobereichs.

Der neue AV-Sync Analyzer unterstützt zusammen mit dem bekannten Sync-Generator effektive und hochpräzise Messungen und Tests mit Delays, Errors und Audioswaps bei der AV-Synchronisation.

Hilfreich ist das auch als Präzisionslösung für Timing und Einmessen beim Zusammenführen von Ton- und Videosignalen in einem SDI-Signalpfad. Laufen Audio und Video asynchron, zeigt der AV-Sync-Analyzer den Anwendern Werte an, um das AV-Timing anzupassen. Die Werte von bis zu vier parallelen Signalketten können in die LynxCentraal-Software eingelesen werden und SDI an externe Geräte geleitet werden.

HDR zu SDR wandeln

Die Lynx Technik AG zeigt zudem bei der NABShow auch ihre preisgekrönte Anwendung HDR Evie+ zur Bild-für-Bild Konvertierung von HDR und SDR für die GreenMachine-Plattform. Bei der Wandlung bleiben laut Lynx außergewöhnliche Details in dunkleren Bereichen erhalten. Details in hellen Bereichen werden bewahrt, die sonst unter Umständen ausgebrannt wären.