Wise stellt CFexpress-Pro-Speicherkarten vor

Schnelle CFX-B-Speicherkarten von Wise für Profis — optimal auch für Ursa Mini Pro 12K, EOS R3 und Z9.

Wise Advanced erweitert die Serie seiner CFexpress-Speicherkarten um eine Pro-Variante mit durchgängigen Mindestschreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung der CFX-B-Serie (Meldung) erweitert Wise diese nun um eine neue Pro-Reihe. Die CFexpress-Typ-B-Speicherkarten sind erhältlich in Kapazitäten von 160 GB, 320 GB und 640 GB, sie richten sich durch ihre höheren durchgängigen Mindestschreibgeschwindigkeiten an professionelle Filmschaffende, die sich größtmögliche Sicherheit bei ihren Projekten wünschen.

Durch einen neuen Software-Algorithmus zur Hitzesteuerung und ein niedrigeres Risiko für korrupte Daten führen die neuen Pro-Speichermedien zu einer höheren Stabilität und Geschwindigkeit bei kritischen Projekten, erläutert Wise.

Außerdem ermöglichen die Pro-Karten Filmschaffenden höhere Lesegeschwindigkeit, um ihre wertvollen Daten in Sekundenschnelle zu übertragen, wenn man ein Lesegerät mit USB3.2-Gen2- oder Thunderbolt3-Schnittstelle nutzt.

Die Pro-Reihe besitzt zudem eine höhere Lebensdauer und durchgängige Geschwindigkeit, speziell bei Anwendungen, die höhere Levels an Datentransfers benötigen. »Durch die Anpassung der Nand-Befehle und der Firmware-Algorithmen wird die Belastbarkeit und Performance zusammen mit dem nativen SLC-Nand optimiert«, sagt Jack Tsai, Senior Engineer von Wise Advanced.

»Die atemberaubende Mindestschreibgeschwindigkeit von 1.300 bis 1.400 MB/s mag wie Overkill für die aktuell höchsten Videokamera-Anforderungen klingen, welche bei 325 MB/s für 8K Raw mit 29.97p und 12 Bit liegen. Dies bedeutet aber, dass ein Framedrop oder Datenverlust mit den heutigen Kameras nahezu unmöglich ist, da die Schreibgeschwindigkeit mehr als genug für die derzeitigen Codecs ist.«

»Wir sind gespannt, was schnellere Videocodecs mit höherer Detailtreue in der nahen Zukunft bringen werden«, fügt Frank Wang hinzu, Gründer und CEO von Wise Advanced. »Wir haben unsere Pro-Karten einem Test unterzogen, indem wir unser Lesegerät mittels eines USB3.2-Gen2-Kabels mit einer Blackmagic Ursa Mini Pro 12K verbanden. Wie erwartetet, wurden die Daten in 12K DCI Blackmagic Raw 5:1 40p ohne Frameverlust erfolgreich übertragen. Dies benötigte eine durchgängige Schreibgeschwindigkeit von etwa 963 MB/s. Eine zukünftige Generation von Kameras wird die Vorteile unserer Karten komplett ausreizen können.«

»In diesem Zusammenhang freuen wir uns auf den größeren Puffer in zukünftigen Flaggschiff-Modellen wie der Canon EOS R3 und der Nikon Z9. Profi-Fotografen können somit kontinuierlich Hi-Res-Bildserien schießen – mit einer kürzeren ‚Nachlade‘-Zeit.«

Die Wise CFX-B-Pro-Speicherkarten sind voraussichtlich erhältlich ab Oktober 2021. Der Netto-UVP liegt bei rund 222 Euro für die 160-GB-Karte, 379 Euro für die 320-GB-Karte und 634 Euro für die 640-GB-Karte.

Die Speichermedien von Wise werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv von New Media AV über den Fachhandel vertrieben.