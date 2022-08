Aputure: Tube-LED-Leuchte MT Pro

Aputure kündigt die kompakte Tube-Leuchte MT Pro offiziell an.

Eine Preview der ersten Tube-Leuchte von Aputure hatte es schon bei der Euro Cine Expo gegeben (Meldung), aber damals waren noch nicht sehr viele Detailinformationen verfügbar.

Nun hat der Hersteller die MT Pro offiziell vorgestellt und auch einen Preis genannt: Der Netto-Listenpreis liegt bei rund 200 Euro. Einen offiziellen Lieferstart nennt der Hersteller aber noch nicht, in einigen Online-Shops heißt es aber, dass man mit vier oder mehr Wochen Lieferfrist rechnen muss.

Die MT Pro ist die erste vollfarbige Mini-LED-Leuchte von Aputure. In einem kompakten, rund 3o cm langen Gehäuse sind 36 RGBWW-Pixel eingebaut.

Die MT Pro kann damit laut Hersteller gleichmäßige Verläufe und Effekte erzeugen.

Die Leuchte ist kabellos (CRMX) oder kabelgebunden (DMX) fernsteuerbar.

Als professioneller Scheinwerfer bietet der MT Pro laut Hersteller eine hohe Farbqualität in einem breiten CCT-Bereich von 2.000 bis 10.000 K mit voller Grün-Magenta-Einstellung, führt Aputure aus.

Die neue Leuchte erreicht einen CRI von 95, TLCI von 98, SSI (D56) von 73 und eine SSI (Tungsten) von 84.

Ausgestattet mit einem proprietären RGBWW-LED Chipsatz für Vollfarbfunktionalität, kann die MT Pro über 90 % des Rec.2020 Farbraums wiedergeben.

Die MT Pro ist mit neun eingebauten Effekten ausgestattet: Feuerwerk, Feuer, Paparazzi, defekte Glühbirne, TV, Pulsieren, Polizeiauto, Blitz und Party Lights, jeweils mit variablen Steuerungsebenen. Zusätzlich stehen Color Fade, Color Cycle, One Pixel Chase, Two Pixel Chase, Three Pixel Chase, Rainbow und Pixel Fire zur Verfügung.

Steuerbar ist die MT Pro über LumenRadio CRMX, DMX/RDM oder direkt über die Sidus Link App, wodurch die Leuchte in bestehende Beleuchtungs-Workflows integrierbar ist. Für externe kabelgebundene DMX-Steuerung steht ein DMX-Dongle optional zur Verfügung.

Mit dem eingebauten 15,5-Wh-Lithium-Polymer-Akku kann die MT Pro laut Hersteller bei maximaler Leistung über 120 Minuten lang betrieben werden. Via USB-C-Ladekabel kann man die Leuchte innerhalb von zwei Stunden wieder aufladen.

Die Leuchte bieten einen Aluminiumrahmen und wiegt 391 g. Die MT Pro kann mit eingebauten Neodym-Magneten und zwei 1/4-20-Zoll-Gewinden montiert werden.

Zum Lieferumfang der MT Pro gehört auch eine gepolsterte Tragetasche, ein Ministativ/Griff für schnelle und einfache Tischaufstellung und ein zusammenklappbares 45°-Raster.

D-Distributor von Aputure ist New Media AV.

Einige Eckdaten:

770 Lumen

dimmbar von 100 % – 0 %

steuerbar bis 80 m Entfernung via Bluetooth

Steuerbar bis 100 m via LumenRadio

integrierter 4.200 mAh, 3,7 V, 15,5 Wh Lithium-Polymer Akku

max. Ausgangsleistung 7,5 W

max. Leistungsaufnahme: 9 W

Abmessungen: 30 x 4 x 3,5 cm

Beleuchtungsstärke