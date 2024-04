Aja Updates für ColorBox

Eine zusätzliche ACES-Pipeline mit Unterstützung für die AMF-Verarbeitung ermöglicht professionellen Anwendern die Nutzung von AMF-Workflows, die eine verbesserte Farbinteroperabilität über die gesamte Filmherstellungskette hinweg bieten. AMF-Dateien fassen die für eine ACES-Pipeline erforderlichen Daten wie IDT, LMT, RRT und ODT in einer einzigen XML-Datei zusammen, die einfach an die Teammitglieder am Set und in der Nachbearbeitung und Endkorrektur verteilt werden kann. Dies ist die sechste Pipeline, die in die Aja ColorBox integriert wird.