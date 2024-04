Arri stellt Alexa 35 – Multicam System vor

Filmlook ist auch bei Live-Produktionen angesagt: Fußballer, die ihren Emotionen vor unscharfem Hintergrund freien Lauf lassen, Star, die während des Konzerts auf der großen Leinwand filmartig inszeniert werden. Bilder wie diese sehen wir immer häufiger bei Live-Produktionen. Und nun will auch Arri in diesem Bereich eine größere Rolle spielen – und hat die Alexa 35 live-tauglich gemacht.

Arri präsentiert das Alexa 35-Multicam System als Komplettlösung für Live-Entertainment-Produktionen – etwa für Konzerte, Sport, eSports, Mode, Corporate Events, Talk- und Gameshows und vieles mehr.

Besonderen Wert habe man bei dem System darauf gelegt, die Anforderungen der klassischen Broadcaster nicht nur zu erfüllen, sondern stellenweise sogar noch bessere Lösungen zu bieten, betont Marc Shipman-Müller von Arri.

Das System fügt sich nahtlos in bestehende Live-Produktionsumgebungen ein und verbindet die Funktionalität einer Systemkamera mit der Flexibilität eines andockbaren Kamera-Setups. Eine breite Palette an maßgeschneiderten Arri-Lösungen – neben der neuen Kamera auch Objektive, Scheinwerfer und Stabilisatoren – soll dafür sorgen, dass Arri-Kameras künftig auch in der Live-Produktion eine noch größere Rolle spielen.

Seit Jahren bietet Arri-Equipment außergewöhnliche Bildqualität und zuverlässige Anwendung bei einer Vielzahl von Live-Produktionen. Internationale Konzerte von Ed Sheeran, Adele und Coldplay, der Album-Launch der Rolling Stones sowie Halbzeitshows bei großen Sportereignissen sind nur einige Beispiele für Live-Shows, die mit dem Multicam-System von Arri aufgezeichnet wurden. Die Nutzung von Super-35-Cine-Kameras für Live-Events ist ein wachsender Trend in Live-Produktionen.

Alexa 35 Live – Multicam System

Das Alexa 35 Live – Multicam System kombiniert die neue Alexa 35 Live- Kamera mit dem Live-Produktionssystem LPS-1 (bestehend aus Glasfaser- Kameraadapter und Glasfaser-Basisstation), der Kamerasteuereinheit Skaarhoj RCP sowie maßgeschneidertem Zubehör. Dazu gehören Arri Touchdown- Basis- und Empfängerplatten, verstellbare Monitorbügel, ein extralanger Kameragriff, Tally Light mit Kamera-ID-Anzeige, Regenschutz sowie ein neuer, schnell montierbarer Arri Large Lens Adapter für das schnelle Setup von Box- Objektiven.

Die Alexa 35 Live-Kamera produziert Bilder im unverwechselbaren Arri-Look. Ein 4K-Sensor im Super-35-Format macht eine geringe Schärfentiefe möglich. Mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen – mehr als jede andere Kamera auf dem Markt – meistert die Alexa 35 Live extreme Lichtumgebungen und sorgt für perfekte Bilder in SDR und HDR. Farben werden durch die von Arri entwickelte Reveal Color Science akkurat wiedergegeben, von hellen, gesättigten Farbtönen bis hin zu feinsten Schattierungen. Das Ergebnis sind perfekte Bilder in Kinoqualität: Kontrastreiche Konzertlichter werden ebenso originalgetreu dargestellt wie die Hauttöne der Performer.

Szenen mit wenig Licht weisen minimales Rauschen auf, Highlights werden auf natürliche Weise wiedergegeben.

Qualitativ hochwertige ProRes-Aufnahmen können bei Live-Produktionen kameraintern aufgezeichnet werden; so bietet die Alexa 35 Live große Flexibilität in der Postproduktion. Durch die kamerainterne Aufzeichnung kann die Kamera auch ohne Glasfaser-Adapter betrieben werden.

Der modulare Objektivanschluss erlaubt den Wechsel zwischen LPL, PL, EF und B4 Lens Mounts und ermöglicht somit eine große Auswahl an Objektiven für unterschiedliche Anwendungen. Besitzer einer Alexa 35 Live können mit einer optionalen Cine-Lizenz sogar auf die volle Funktionalität der Alexa 35 aufrüsten.

Vielfältige Optionen für kreative Looks

Arri-Kameras stehen bei professionellen Anwendern für einzigartige Bilder. Das Alexa 35 Live – Multicam System bietet alle gängigen Shading-Optionen für Live-Produktionen. Zusätzlich bietet das System vielfältige Optionen, um Live-Entertainment-Bilder mit neuen, kreativen Looks auszustatten.

Speziell entwickelte Multicam-Looks machen es möglich, den Bildcharakter einer Live-Produktion individuell zu definieren. Auf Knopfdruck können Anwender auch einen von 87 vorgefertigten Looks aus der integrierten Arri Look Library einsetzen und so eine Vielzahl von Produktionszenarien abdecken. Außerdem bieten Arri Textures die Möglichkeit, Körnung und Kontrast individuell anzupassen.

Die Kamera enthält fünf Multicam- und acht Cine-Style Arri Textures.

