contagi Group weitet Aktivitäten in Asien aus

Contagi bietet mit neuen Standorten in Singapur und Vietnam erweiterte Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Asien.

Die Contagi Group (eigene Schreibweise: contagi GROUP) ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Tätigkeitsfeldern in der Personalberatung, dem Interim-Management und der Management- und Rechtsberatung. Contagi verfügt über drei Standorte in Deutschland, zwei Standorte in der Schweiz, einen in China und jetzt auch über jeweils einen Standort in Singapur und Vietnam.

Der Bereich contagi MEDIA+IT hat sich seit 2010 sehr erfolgreich in den Feldern Medien, Telekommunikation, Data Center, Contribution, Distribution und Informationstechnologie etabliert. Zu den Kund_innen gehören Hersteller, Systemintegratoren, Plattformbetreiber und Lösungsanbieter. Im Fokus der Beratungsprojekte stehen Unternehmen, die verstanden haben, dass Fortschritt und Wachstum am nachhaltigsten durch Investitionen in eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt gefördert werden können: in ihre Mitarbeiter_innen.

Als spezialisierter Bereich der Contagi Group erweitert auch das Team rund um den Geschäftsführer und Mit-Gesellschafter Ulf Genzel den Marktzugang in Asien. Contagi bietet Kund_innen dadurch eine erweiterte Möglichkeit der Zusammenarbeit in aufstrebenden Regionen in Asien. Für einen Hersteller aus dem Broadcast/IT-Umfeld wurde bereits erfolgreich und entscheidend zum personellen Aufbau eines neuen Standortes in Singapur beigetragen.

»Getreu dem Motto ‚Lösungen für unternehmerisch Verantwortliche‘ arbeitet Contagi für inhabergeführte Unternehmen ebenso wie für unternehmerisch denkende Entscheider_innen in Großunternehmen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Teams in Europa und in Asien bieten wir unseren Kund_innen effizientere, schnellere und nun räumlich noch breiter aufgestellte Unterstützung«, sagt Ulf Genzel, Managing Partner der contagi MEDIA+IT GmbH.

Hsiao J. Chiu, Managing Partner der JP Contagi Asia: »Unsere Expert_innen unterstützen unsere Kund_innen bei der Suche und der entscheidenden Auswahl der richtigen Fach- und Führungskräfte. Dabei verfügen unsere Teams in Deutschland und Asien jeweils über langjährige Personalberatungserfahrung auf beiden Kontinenten. Die Researcher_innen und Berater_innen sind engagierte Fachleute mit regionaler und zugleich Branchenerfahrung. Unser Ansatz aus Executive Search, interkultureller Sensitivität und zielorientiertem Pragmatismus bietet unseren Kund_innen den optimalen Zugang zu den wettbewerbsintensiven Arbeitsmärkten in Europa und Asien.«