Neue Atomos-Cloud-Dienste

Atomos kündigt mit »Cloud Studio« Videoproduktionswerkzeuge und -services für die Cloud an.

Atomos präsentierte während der NAB neue Cloud-Dienste:

Atomos Capture-to-Cloud lädt Dateien von Atomos-Geräten, die mit dem Netzwerk verbunden sind, auf cloud-basierte Plattformen hoch, darunter FrameIO.

Atomos Stream nutzt jedes Atomos Netzwerk-fähige Gerät zum Live-Streaming auf beliebte Plattformen wie Facebook Live, Twitch, YouTube und mehr.







Atomos Capture to Cloud

Mit dem neuen Capture-to-Cloud hat Atomos die Möglichkeit eingeführt, Clips von einer Kamera mit den neuen Atomos Connect oder Shogun Connect Geräten mit anderen, auch entfernten Teammitgliedern zu teilen (siehe Meldung dazu).

Mit dieser Technologie will Atomos die übliche Verzögerung verkürzen, die entsteht, wenn man darauf wartet, dass Footage von Kamerakarten eingespielt oder übertragen wird. Capture-to-Cloud soll Kunden in die Lage versetzen, neue kreative Prozesse zu definieren, neue Wege der Zusammenarbeit mit Teams auf der ganzen Welt zu erkunden und neue Standards für die digitale Film- und Videoproduktion zu setzen.

Die beiden neuen Geräte Atomos Connect und Shogun Connect lassen sich nahtlos in FrameIO Camera-to-Cloud (C2C) integrieren. Konkret ist es somit möglich, Footage vom Set per Atomos Connect oder Shogun Connect in die Cloud zu bringen und auf FrameIO zu speichern. Dabei hat man die Wahl, ob man gleichzeitig hochwertige »Hero«- und bandbreiteneffiziente »Proxy«-Dateien mit passenden Dateinamen und Timecode aufzeichnen möchte. Proxys werden dabei in HEVC (H.265) aufgezeichnet, »Hero«-Clips in voller Auflösung, entweder in Avid DNxHR/HD, Apple ProRes oder auf dem Ninja V+ und Shogun Connect in ProRes Raw.

Mit diesem Workflow kann der Schnitt unmittelbar nach dem Upload der Kameradaten in Premiere oder Final Cut mit direkter Frame-IO-Anbindung stattfinden.

Die Connect-Geräte sollen in Kürze bei Atomos-Fachhändlern weltweit vorbestellbar sein und im Juni 2022 ausgeliefert werden.

Atomos-Stream

Atomos Stream ist eine All-in-One-Lösung, die es jedem Atomos-netzwerkfähigen Gerät ermöglichen soll, einen Live-Stream zu übertragen.

Zum Start im Juni 2022 soll Atomos Stream kostenlose Unterstützung für die direkte Übertragung von Inhalten auf eine einzige Plattform wie etwa Facebook Live, Twitch, Youtube und andere bieten. Später in diesem Jahr will Atomos einen Premium-»Restreaming«-Service über Atomos Cloud Studio anbieten, der die gleichzeitige Bereitstellung auf mehreren Plattformen unterstützt. Atomos Stream verwendet Industriestandard-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass alle Datenübertragungen geschützt und die Streams sicher sind, so der Hersteller. Das integrierte System unterstützt viele Kameras. Kunden können wählen, ob sie mit High-End-Digitalkameras, spiegellosen oder DSLR-Kameras oder mit iOS-Geräten arbeiten wollen.

Atomos Live Production

Zur NAB gewährten Atomos und der Hersteller Mavis eine Technologievorschau auf Atomos Live Production, einen cloud-basierten Kontrollraum für Live-Video und Remote Collaboration. Live Production soll die Produktion einer Sendung zu einem Bruchteil der normalen Kosten ermöglichen. Das Toolset umfasst einen vollwertigen Video-Switcher und Tonmischer mit Videoeffekten und Grafiken sowie Talkback – in der Cloud.

Live Production kann laut Atomos mit jeder Kamera arbeiten, von professionellen Broadcast-Modellen über DSLR und spiegellose Kameras bis hin zum Apple iPhone, und das System sei in der Lage, Timecode-Synchronisation zu allen Quellen in der Cloud und auf jedem angeschlossenen Gerät zu liefern.

Einmal im System eingeloggt, können die Crew-Mitglieder von jedem beliebigen Ort aus das Geschehen verfolgen, Regie führen, produzieren, mischen und vieles mehr. Die integrierte Live-Talkback-Technologie hält die Teammitglieder in Verbindung und ermöglicht den Anschluss eines iPhones, damit die Teammitglieder direkt und einfach kommunizieren können.

Die Technologie wurde laut Atomos von erfahrenen Branchenexperten entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass sie robust und in der Lage ist, verteilte Teams und Remote-Zusammenarbeit zu unterstützen.

Die Atomos Cloud Studio Services sollen ab Juni verfügbar werden und sind für einen anfänglichen Aktionszeitraum von drei Monaten völlig kostenlos. Ab September wird Atomos Abo-Pläne einführen, beginnend mit einer kostenlosen Stufe und weiteren Optionen zu Preisen unter 10 Dollar pro Monat.