Colorfront mit neuem SDR/HDR-Farb-Workflow

Colorfront hat mit weiteren Tools für das Mastering von Kino- und Fernsehproduktionen ein neues Kapitel in den SDR/HDR-Farb-Workflows aufgeschlagen.

Diese neuen Funktionen basieren auf dem Know-how von Colorfront und sind das Ergebnis der Lösung von Herausforderungen, mit denen Kunden konfrontiert sind, betont der Anbieter. Die neuen Tools nutzen Colorfront Engine, den hochmodernen Remapper, der das Human Perceptual Model für das Mastering mehrerer Displays verwendet, dabei die ursprüngliche kreative Absicht beibehält und der in den Produkten Transkoder und On-Set Dailies/Express Dailies von Colorfront enthalten ist.

Die neuen SDR/HDR-Farbtools von Colorfront garantieren laut Anbieter nicht nur Farbgenauigkeit, sondern eliminieren auch verschiedene umständliche Workarounds und eröffnen Kunden neue Möglichkeiten, mit neuen Industriestandards zu arbeiten, wodurch Geschwindigkeit und Effizienz optimiert werden.

SDR-zu-Dolby-Vision-Round-Tripping

Das SDR-zu-Dolby-Vision-Round-Trip-Tool wandelt SDR in visuell beeindruckendes Dolby-Vision-HDR um und erzeugt einzigartige Dolby-Vision-XML-Metadaten, die garantieren, dass die von Dolby abgeleitete SDR-Ausgabe visuell mit dem ursprünglichen SDR-Inhalt übereinstimmt. Diese innovative Methode bietet einen einheitlichen, optimierten Workflow aus einer Hand für Mastering und Vertrieb. Die Funktion »SDR to Dolby Vision« ist auch in der ColorBox von Aja verfügbar (siehe Newsmeldung).

Ein Beispiel für den einzigartigen SDR-to-Dolby-Vision-Round-Trip-Workflow war die Konvertierung von »Taylor Swift: The Eras Tour (2023)« von Standard-4K-SDR in Dolby Vision 4K HDR durch Transkoder für das Streaming auf Disney+.

Anfang des Jahres nutzte auch Cricket Lane Post, ein in Los Angeles ansässiges Unternehmen für Postproduktionsdienstleistungen, das auf nicht gescriptete Inhalte spezialisiert ist, das neue Tool in Transkoder, um alle Episoden von »Welcome To Wrexham – Season 3« (Disney/Hulu) von finalem SDR in Dolby Vision HDR zu konvertieren.

»Wir haben uns für das SDR-to-Dolby-Vision-Tool von Transkoder entschieden, da es für das Team von Cricket Lane Post bei Weitem die effizienteste Möglichkeit war, eine großartig aussehende HDR-Version der Show zu erstellen und dabei die ursprüngliche kreative Absicht in allen Versionen beizubehalten«, so Aaron Lovell, EVP Postproduktion bei Cricket Lane Post.

DCI-zu-Dolby-Vision-Konvertierung

Das DCI-zu-Dolby-Vision-Tool in Transkoder gleicht die Fähigkeiten des SDR-Tools mit denen des Dolby-Vision-Tools ab und konzentriert sich auf die Umwandlung von XYZ-Kinomaster-Inhalten, die für 48-Nit-Kinofilme konzipiert sind, in Dolby Vision HDR für Heimvideos. Dieses Tool bewahrt die ursprüngliche kreative Absicht und erstellt gleichzeitig einen Dolby-Vision-Master mit entsprechenden Metadaten.

HDR: Cinema Delivery

Mit der zunehmenden Verbreitung der HDR-Kinotechnologie, einschließlich Projektoren und emittierenden Displays, steigt die Nachfrage nach Tools, mit denen sich zusätzliche Ergebnisse effizient produzieren lassen, ohne dass der Farbkorrekturprozess erheblich verlängert wird. Unabhängig von der Hero-Grade-Einstufung verwaltet das neue HDR-Cinema-Tool die Konvertierungen für alle erforderlichen Kino-Deliverables. Colorfront unterstützt auch die neuesten Spezifikationen der Digital Cinema Initiatives für High Dynamic Range D-Cinema, was bedeutet, dass in Transkoder erstellte HDR-DCPs dem DCI-Standard für HDR-Inhalte entsprechen.

HDR-Roll-off

Mit dem neuen HDR-Roll-off-Tool von Transkoder können Benutzer die Highlights in HDR-Inhalten einfach anpassen, indem sie die Spitzenluminanz und die Weichheit der Roll-off-Kurve mithilfe von Steuerelementen verwalten. Der HDR-Roll-Off wird in der Perzeptionsfarb-Engine durchgeführt, um die kreative Absicht beizubehalten. Diese neue Funktion wird sich als besonders leistungsstark bei der Erstellung von Highlight-verwalteten Ergebnissen für neue HDR-Ausstellungstechnologien erweisen, darunter die Lightsteering-Projektion von Barco.

HDR Harmony

HDR Harmony wurde speziell entwickelt, um übermäßig helle und gesättigte und/oder nicht spezifikationsgerechte HDR-Inhalte zu korrigieren. Durch die Nutzung der perzeptuellen Bildverarbeitung der Colorfront Engine schützt es vor Farbartefakten und Überstrahlungen, was zu einem saubereren Bild führt.

Broadcast-Konverter-Tools

Die Broadcast Converter-Tools bieten eine Reihe optimierter Steuerelemente zur Verwaltung von Konvertierungen zwischen SDR, HDR PQ und HDR HLG. Das Broadcast Converter Advanced-Tool baut auf dem Standard-Broadcast Converter auf und bietet eine zusätzliche Weichzeichnersteuerung für SDR-Quellbilder sowie Unterstützung für BT2408.

HDR Brightness Guard

Einige HDR-Inhalte können visuell störend sein, wenn große Bereiche des Bildes übermäßig hell sind, wie z. B. große Titel. Mit dem HDR Brightness Guard können Benutzer schnell die Aufnahmen in ihrer Zeitachse identifizieren, die große Blöcke mit übermäßig hellen Lichtern enthalten könnten, indem sie die Helligkeitswarnung auf einen benutzerdefinierten Nit-Wert einstellen.

Auf der Zeitachse werden automatisch Markierungen generiert, die eine schnelle und einfache Navigation zu den relevanten Aufnahmen zur Überprüfung und die mögliche Anwendung verschiedener Konvertierungseinstellungen ermöglichen.

Untertitelerkennung

Bei der Konvertierung von SDR zu HDR können eingebrannten Untertitel oft viel heller sein als gewünscht. Mit dem Untertitelerkennungstool von Transkoder können Benutzer die Untertitel erkennen und ihre Helligkeit unabhängig vom Hintergrundbild anpassen, um ein optimales HDR-Master zu erhalten.

»Die neuen SDR/HDR-Farbtools in den Colorfront-Produkten werden sich in den Mastering-Workflows für Kino und Fernsehen als äußerst nützlich erweisen«, so Aron Jaszberenyi, Geschäftsführer von Colorfront. »Es ist spannend zu sehen, dass Kunden, sowohl in großen als auch in kleinen Einrichtungen, das SDR-to-Dolby-Vision-Tool bereits nutzen, um ihre Dolby-Vision-Ergebnisse zu beschleunigen, und die Benutzer werden die Möglichkeiten und zeitsparenden Vorteile, die unsere zusätzlichen Tools mit sich bringen, wirklich zu schätzen wissen.«