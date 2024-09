HDR-Referenzmonitor Eizo Prominence CG1

Eizo präsentiert den neuen HDR-Referenzmonitor ColorEdge Prominence CG1 sowie neue Funktionen für die professionelle Postproduktion.

Während der IBC haben Besucher erstmals die Gelegenheit, sich mit eigenen Augen von den herausragenden Eigenschaften des brandneuen 30,5“-HDR- Referenzmonitors ColorEdge Prominence CG1 von Eizo zu überzeugen.

Der professionelle Referenzmonitor behält mit einer Maximalhelligkeit von 1.000 Nits, einem maximalen Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel (DCI-4K) die etablierten Anzeigeeigenschaften und die extreme Präzision seiner Vorgänger bei. Durch den neuen, von Eizo entwickelten Algorithmus wurde die Bildqualität noch einmal sichtbar verbessert.

Nahtlose Integration in professionelle Produktionsumgebung

Der ColorEdge Prominence CG1 unterstützt einerseits den SMPTE ST 2110-Standard, wodurch sich der Monitor nahtlos in IP-basierte Produktionsumgebungen einfügt.

Andererseits hat auch die HDMI-Schnittstelle ein deutliches Upgrade erfahren: Der Prominence CG1 ist der erste ColorEdge- Monitor, der die Fixed Rate Link-Technologie (FRL) der neuesten HDMI-Spezifikation unterstützt. Dadurch ist es beispielsweise möglich, via HDMI unkomprimierte 12-Bit 4K-Filmdaten zu übertragen.

Verfügbarkeit

Der ColorEdge Prominence CG1 wird voraussichtlich ab Anfang 2025 ausgeliefert. Die genaue Verfügbarkeit kann je nach Land oder Region variieren.

Weitere Neuheiten

Außerdem präsentiert Eizo das gesamte Line-Up der professionellen Grafik-Monitore für die Bearbeitung von Video- Content. Daneben können Besucher sich zahlreiche Funktionen und Softwarefeatures von den Eizo Experten vorführen lassen:

API für ColorNavigator und ColorNavigator Network

Über die API-Schnittstelle können Softwareentwickler und Systemadministratoren Funktionen der Kalibrierungssoftware ColorNavigator in Anwendungen von Drittanbietern integrieren. So können bestimmte Monitormanagement-Funktionen ausgeführt werden, ohne dass Benutzer den ColorNavigator in einem separaten Fenster bedienen müssen.

In diesem Jahr erweitert Eizo die Funktionen der API-Schnittstelle auf die dezentrale Administrationslösung ColorNavigator Network. Zu den Funktionen gehören z. B. die Erfassung des Monitorstatus‘, Steuerbefehle für Monitoreinstellungen oder Asset-Management.

Pixel Inspection

Um zu überprüfen, ob jedes Glied der Farbmanagementkette richtig eingestellt ist, bietet Eizo die Funktion »Pixel Inspection«. Mit dieser Funktion können Kreative in Postproduktions- und Animations- Studios überprüfen, ob die Farbmanagement-Einstellungen ihrer Workstation korrekt sind und eine korrekte Bilddarstellung gewährleistet ist.