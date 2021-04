Pixotope: Cloud-Lösung für virtuelle Live-Produktionen

Die norwegische Future Group entwickelt Pixotope Live Cloud, eine SaaS-Lösung für VR-Studios und AR-Produktionen.

The Future Group mit Sitz in Oslo hat nun angekündigt, die Pläne für Pixotope Live Cloud umzusetzen, eine SaaS-basierte Lösung für virtuelle Studios und AR-Produktionen. Möglich wird das, weil der Spieleentwickler Epic und der norwegische Staat finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um diese Entwicklung voranzutreiben.

Pixotope ist eine offene, software-basierte Lösung für die Umsetzung von VR-Studio-Lösungen, Augmented Reality und On-Air-Grafiken. Sie nutzt den Game-Engine Unreal des Spieleherstellers Epic — wie auch andere VR-Systeme, etwa die Lösungen von Zero Density.

Pixotope nutzt leistungsstarke Commodity-Hardware und ist für die Verbindung mit Partnertechnologien und externen Datenquellen konzipiert. Pixotope gibt es derzeit in der Version 1.5 und mit der kommenden Version 2.0 soll es große Neuerungen und Verbesserungen geben.

Nun beginnt The Future Group mit Pixotope Live Cloud ein weiteres Entwicklungsprojekt. Die finanziellen Ressourcen dafür stammen einerseits aus den Epic MegaGrants, einem Finanzierungsprogramm des Spieleherstellers, der insgesamt 100 Millionen US-Dollar bereitstellt, um Spieleentwickler, Unternehmen, Medien- und Unterhaltungsproduzenten, Studenten, Lehrkräfte und Tool-Entwickler zu unterstützen, die mit der Unreal Engine arbeiten. Epic MegaGrants wurde im Jahr 2019 aufgelegt. Zum anderen unterstützt der norwegische Staat über seine Initiative »Innovation Norway« mit Geld und Dienstleistungen The Future Group bei der Umsetzung des Projekts Pixotope Live Cloud.

Pixotope Live Cloud soll es künftig Anwendern ermöglichen, durch einen jederzeit verfügbaren, kostenpflichtigen Cloud-Service die Möglichkeiten zu haben, virtuelle Live-Produktion umzusetzen. Die virtuelle Produktion ermöglicht es Unternehmen, interaktive fotorealistische Grafiken in ihre Live-Videoübertragungen und Streams zu integrieren und so ein neues und aufmerksamkeitsstarkes Storytelling zu ermöglichen.

Marcus B. Brodersen, CEO von The Future Group, erklärt: »Wir machen virtuelle Produktion zugänglicher und geben Streaming- und Broadcast-Produktionsunternehmen mehr Flexibilität, wie sie fesselnde Geschichten erzählen können.«

Basierend auf der produktions-erprobten Pixotope Virtual Production Technologie soll Pixotope Live Cloud eine Vielzahl von bahnbrechenden neuen Funktionen bieten:

Qualität und Leistung auf App-Niveau, aber in der Cloud

Zugriff von überall und zu jeder Zeit

Einfache und benutzerfreundliche Konfiguration und Bereitstellung

Einfache Skalierbarkeit für die Segmentierung von Inhalten

„Pay as you go“

Integriertes Streaming und Konnektivität

Punkt-zu-Punkt-Streaming mit extrem niedriger Latenz für interaktive virtuelle Studios mit mehreren Standorten

Unterstützung von VoIP nach Broadcast-Standard

Direktes Streaming zur Verteilung

Synchronisation, Integration und Metadaten

Eingebettete Metadaten-Ströme für Telemetrie und andere synchronisationskritische Komponenten

Cloud-fähiges Digital Asset Management-System

Cloud-fähige Plattform-API für die Integration mit Systemen von Drittanbietern

Marcus B. Brodersen, CEO von The Future Group, fasst zusammen: »Die Unreal Engine ist das perfekte Vehikel, um Innovationen in der Medienproduktion voranzutreiben, und bei Pixotope geht es darum, diese Leistung so vielen Medienproduzenten und -schaffenden wie möglich zugänglich zu machen. Wir könnten uns keine besseren Partner als Epic Games und Innovation Norway wünschen, um noch mehr Content Creators über die Pixotope Live Cloud Zugang zu diesen Storytelling-Tools zu geben.«