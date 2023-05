Xscend IP-Medienplattform von Media Links

Xscend ist eine extrem dichte und vielseitige Medienplattform – entwickelt fürs Network Edge als rekonfigurierbares, entwicklungsfähiges IP-Migrationsgateway.

Als rekonfigurierbares, vielseitiges IP-Medienmigrations-Gateway für den Netzwerkrand konzipiert, transportiert Xscend bis zu 128 hochwertige Medien- und Datendienste über verwaltete und nicht verwaltete (offene Internet-) Netzwerke. Seine anpassungsfähige, auf die Medien abgestimmte Architektur unterstützt softwaredefinierte Upgrades und passt sich an sich entwickelnde Netzwerkprotokolle, Benutzer-Workflows, physische Schnittstellen, Codec-Algorithmen und Videoformate an.

Die Besonderheit von Xscend ist seine Dichte und Flexibilität. Durch die Modularität der Hardware, die Aufrüstbarkeit der Software und die Konfigurierbarkeit der Lizenzen können flexible Arbeitsabläufe angepasst werden, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen, insbesondere die zunehmenden Anforderungen an Inhalte in der Sportproduktion.

John Dale, CMO von Media Links, kommentiert: »Die Anwendungsflexibilität ist eindeutig das Markenzeichen der neuen Generation von Xscend, die eine Vielzahl von Funktionen auf einer kompakten 2RU-Fläche bietet. Die Plattform eignet sich für die Migration von SDI-zu-IP sowie für die Konvertierung von IP-zu-IP-Umgebungen zusammen mit hochdichten, latenzarmen Remote-/Distributions-Produktionsanwendungen, einschließlich der Konnektivität zwischen Boden und Cloud. Darüber hinaus ergänzt Xscend das bestehende Lösungsportfolio von Media Links und ist mit diesem kompatibel, wodurch ein noch umfassenderes IP Media Ecosystem entsteht.«

Die besondere Kombination aus Modularität, Dichte, Breite der Medien-/Netzwerkschnittstellen und Konfigurierbarkeit zeichnet Xscend bei der Kontribution hochwertiger Formate über seine 100Gbps-Netzwerkleitungen aus. All dies in einem kompakten, kosteneffizienten und stromsparenden Gehäuse, das sich an die sich ständig ändernden Anforderungen an die Übertragung von Medien über IP-Netzwerke anpassen und diese auch skalieren kann.

Xscend unterstützt die heutigen Standards, einschließlich ST 2022-2/6, ST 2110-20/22/30/40, JPEG2000, JPEG-XS und VSF TR-01/07/08 sowie die Fähigkeit, zukünftige Empfehlungen zu implementieren. Dies gewährleistet die Interoperabilität des Medienaustauschs und bietet den Anwendern eine IP-Medienplattform, die über die Workflow-Flexibilität, die Verarbeitungsleistung und die Bandbreite verfügt, die zur Unterstützung aktueller und zukünftiger Entwicklungen erforderlich sind.