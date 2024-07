BBC nutzt bei Wahl TVU Networks

Mit 369 Live-Feeds in einem innovativen Cloud-Produktionsworkflow berichtete BBC mit Hilfe von TVU Networks von der Unterhauswahl.

Die BBC hat in Zusammenarbeit mit TVU Networks die Berichterstattung über die britischen Parlamentswahlen 2024 mit einer innovativen, hochgradig fesselnden und umweltbewussten Remote-Produktion aufgewertet. Die BBC nutzte die hochmoderne Cloud-Plattform von TVU, um 369 Live-Übertragungen von Auszählungsorten in ganz Großbritannien fernzusteuern, die alle mit der mobilen App TVU Anywhere aufgezeichnet wurden. Die Feeds wurden auf BBC iPlayer, der BBC-Nachrichten-Website, gestreamt und auf einen riesigen virtuellen Mosaikbildschirm in der Londoner BBC-Zentrale London Broadcasting House übertragen. Die Übertragung erreichte in der Spitze 4,6 Millionen Zuschauer im Vereinigten Königreich.

Ein von der BBC speziell entwickeltes Stativ und ein Smartphone-Kit, auf dem die TVU Anywhere-App für mobilfunkgebundene Live-Übertragungen lief, wurde an jeden einzelnen Auszählungsort geschickt, so dass BBC News unabhängig von der lokalen Belastung auf die Mobilfunknetze Echtzeit-Videoübertragungen aufnehmen konnte. Das benutzerfreundliche Remote-Produktionssetup war leicht zu konfigurieren, auch von Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund. Das kompakte Design der Ausrüstung, die von BBC-Vertretern, die bereits vor Ort waren, zusammengebaut wurde, und der Verzicht auf Übertragungswagen ermöglichten es dem Unternehmen, mehr Live-Inhalte auf umweltfreundliche Weise zu produzieren.

»Mit diesem Ansatz wurden nicht nur die höchsten Qualitätsstandards der BBC eingehalten, sondern auch Pionierarbeit für eine neue Methode der Wahlübertragung geleistet, die mit herkömmlichen Methoden nahezu unmöglich gewesen wäre«, sagte Geraint Thomas von BBC News, der das Projekt leitete. »Die TVU-Cloud-Plattform ermöglichte es uns, eine große Anzahl von Feeds zu skalieren und Spitzenbelastungen nahtlos zu bewältigen, ohne in zusätzliche Hardware zu investieren. Dies war sowohl eine redaktionelle als auch eine technologische Innovation, die das Zuschauererlebnis veränderte, indem sie den Prozess der Stimmenauszählung näher an unser Publikum heranbrachte und einen neuen Maßstab für die Wahlberichterstattung setzte.«

Hunderte von Live-Feeds, die normalerweise umfangreiche Server-Setups erfordern würden, wurden in Echtzeit auf der TVU Search Cloud-Plattform aufgenommen und aufgezeichnet. Diese Feeds wurden mit TVU Partyline in einer großen Mosaikansicht dargestellt, die es den Zuschauern ermöglichte, alle Wahlorte in ganz Großbritannien gleichzeitig zu sehen und auf benutzerdefinierte Mosaike für ihre lokalen Regionen zuzugreifen.

Die BBC verwaltete 21 regionale Workflows über TVU Partyline, die eine maßgeschneiderte Berichterstattung für verschiedene Gebiete in England, Schottland, Wales und Nordirland ermöglichten. »Wir haben die personalisierteste Wahlberichterstattung geliefert, die es je im Live-Video gab. Überall in Großbritannien konnte man die Demokratie live erleben«, sagte Jonny McGuigan, Streaming-Redakteur bei BBC News. »Die Möglichkeit, zwischen 369 Auszählungen in der Nacht zu wählen, bedeutete, dass wir immer dort sein konnten, wo die Geschichte stattfand. In Verbindung mit unserer traditionellen Live-SNG-Übertragung und der damit verbundenen Konnektivität konnten wir garantieren, dass wir die ganze Nacht über auf digitalen Plattformen, im Fernsehen und im Radio dort präsent waren, wo die Zuschauer uns brauchten.«

Die Zuschauer konnten sich über die Wahlkreisseiten der BBC News-Website auf die Live-Übertragungen einstimmen und so eine persönliche Verbindung zum Wahlprozess herstellen. Das Londoner BBC-Studio verfügte über eine riesige virtuelle LED-Wand, die mit allen Feeds verbunden war, während die nationalen Programme in Schottland, Wales und Nordirland ebenfalls Zugang zu den Live-Inhalten hatten. Die Live-Streams wurden auch genutzt, um politische Kommentatoren mit Echtzeit-Updates und Expertenanalysen auf einem geteilten Bildschirm zu versorgen, was die Berichterstattung für die Zuschauer interaktiv und visuell ansprechend machte. Die TVU-Plattform konnte sowohl IP für OTT als auch SDI für die TV- und Radioprogramme ausgeben und fügte sich nahtlos in die bestehende Sendeinfrastruktur ein.

»Als wir mit der Planung dieses Projekts begannen, gingen viele davon aus, dass die Wahlen später im Jahr stattfinden würden«, fügt Geraint hinzu. »Wir haben in wenigen Wochen geschafft, was wir zunächst für später geplant hatten, und wir konnten die TVU-Cloud-Plattform kosteneffizient in unsere On-Premise-Workflows integrieren.«

»Es geht darum, gemeinsam innovativ zu sein und die Grenzen der Rundfunktechnologie neu zu definieren«, sagt Paul Shen, CEO von TVU Networks, und lobt die BBC für ihre Vorreiterrolle bei der Verschmelzung von linearem und digitalem Rundfunk in ihrer Medienlieferkette, um eine größere Vielfalt an Inhalten anzubieten. »Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn wir unsere Stärken kombinieren. Die Zukunft des Rundfunks ist jetzt und bietet ein zugängliches, nachhaltiges Modell, das dem Publikum überall unendliche Möglichkeiten des Geschichtenerzählens eröffnet.«