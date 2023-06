Lang AG kauft Bildmischer Carbonite Ultra 60 bei MCI

MCI lieferte an die Lang AG einen Bildmischer des Typs Carbonite Ultra 60 von Ross Video.

Lang hat sich als erstes Rental-Haus in Europa dazu entschlossen, einen Bildmischer des Typs Carbonite Ultra 60 in seinen Geräte-Vemietpark aufzunehmen.

Der Carbonite Ultra 60 ist ein kompakter, modular aufgebauter 12G/UHD-Videomischer, der nur drei HE Rackspace benötigt, aber bis zu drei M/Es, vier MiniMEs, 60 x 12G-SDI-Inputs und 25 x 12G-SDI Outputs bietet (mehr Infos, Video). Damit besetzt dieser sehr kompakte Mischer eine bisher offen gebliebene Nische im Markt. Erweitertes Video- und Audioprocessing, wie etwa Framesyncs, Format-Konverter, Color Corrector und mehr, lassen sich bequem und flexibel per SW-Lizenz freischalten.

Der Carbonite Ultra 60 ist in seiner Kompaktheit sicher einer der leistungsfähigsten Videomischer auf dem Markt und laut Hersteller auch einer mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

»Der Carbonite Ultra 60 passt sehr gut in unser Portfolio von Bildmischern und erweitert somit unsere Flexibilität in unserem Vermietpark hervorragend«, kommentiert Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT der Lang AG, die Entscheidung. »Die Leistungsfähigkeit und die umfangreichen Funktionen des Carbonite Ultra 60 ermöglichen es uns, unseren Kunden noch vielfältigere und anspruchsvollere Veranstaltungen umzusetzen. Wir sind stolz darauf, das erste Rental-Haus in Europa zu sein, das dieses innovative Bildmischsystem einsetzt.«

Die Entscheidung von Lang AG, den Carbonite Ultra 60 Bildmischsystem in ihre Rental-Flotte aufzunehmen, ist das Ergebnis einer intensiven Evaluierung und Tests der neuesten Technologien auf dem Markt.

»Der Carbonite Ultra ist durch seine Skalierbarkeit auf bis zu 60 Inputs in UHD Singlelink ein sehr guter Midsize-Bildmischer. Er kann an die Bedürfnisse der Produktionen angepasst werden und das mit Hilfe von Software-Lizenzen und Hardware-Input-Boards«, erklärt Nicolai Gajek, Sales Manager bei Studio Hamburg MCI.