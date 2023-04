Ross Video stellt Carbonite Ultra 60 vor

Carbonite Ultra 60 ist eine neue Klasse von Produktionsmischer – mit mehr I/O als bisher verfügbar.

Aufbauend auf dem Erfolg des mittelgroßen Produktionsmischers stellt Ross Video den Carbonite Ultra 60 vor – einen neuen Produktionsmischer mit großer Mischerleistung.

Carbonite Ultra 60 ermöglicht es Kunden, größere, komplexere und anspruchsvollere Produktionen durchzuführen – mit einem vergleichsweise überschaubaren Investment.

Darüber hinaus macht das neue modulare Design von Carbonite Ultra 60 in Verbindung mit der Tatsache, dass er auf einer softwaredefinierten Hardware-Plattform basiert, das Upgrade von HD auf UHD einfacher und für die Kunden noch erschwinglicher.

»Als wir vor 12 Jahren auf der NAB die erste Version von Carbonite auf den Markt brachten, stellten wir eine neue Klasse von Produktionsmischer vor, der die Fähigkeiten vieler Produkte, die doppelt so groß und teuer waren, übertraf«, erklärt Nigel Spratling, Vice President of Production Switchers and Video Servers bei Ross Video. »Seitdem haben wir die Carbonite-Produktpalette kontinuierlich weiterentwickelt, so dass der Carbonite Ultra mittlerweile der beliebteste mittelgroße Produktionsmischer auf dem Markt ist. Mit der Ankündigung des Carbonite Ultra 60 haben wir einen weiteren großen Schritt nach vorne in unserem Angebot an Produktionsmischern gemacht – mit dem größten, schnellsten und leistungsstärksten Carbonite, den es bisher gab.«

Hauptmerkmale von Carbonite Ultra 60

Carbonite Ultra 60 unterstützt I/Os von bis zu 60 x 25 in HD oder UHD. Der modulare 3-HE-Frame kann als 36 x 15 konfiguriert und bei steigender Nachfrage erweitert werden.

Obwohl Ultra 60 die neueste Hardwaretechnologie nutzt, teilt der Mischer die DNA von Carbonite Ultra, einschließlich des gesamten Funktionsumfangs.

Die Carbonite Ultra 60 Plattform geht über einfaches Layering und Übergänge hinaus und verfügt über integrierte Frame Syncs, Formatkonverter, MultiViewer und mehr.

Von SD bis UHD und darüber hinaus unterstützt Carbonite Ultra 60 die meisten gängigen Formate und Bildraten. Außerdem sind HDR- und WCG-Unterstützung integriert, was Carbonite Ultra 60 zu einem idealen System macht, mit dem man wachsen kann.

Die Funktionen zur Audiomischung und -verarbeitung sind mit einem einfach zu installierenden Lizenzschlüssel verfügbar.

Carbonite Ultra 60 verfügt über modulare I/O-Karten, die es den Kunden erleichtern und kostengünstiger machen, den Funktionsumfang des Mischers zu nutzen, ohne mehr I/O als nötig zu kaufen und gleichzeitig zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Darüber hinaus ist Carbonite Ultra 60 der erste Carbonite mit einem internen Netzteil für eine einfachere Installation.

Carbonite Ultra 60 ist aus Herstellersicht die ideale Lösung für Kunden, die die Leistung, und den Funktionsumfang von Carbonite, aber mehr Ein- und Ausgänge benötigen als bisher verfügbar. Carbonite Ultra 60 bietet die gleiche I/O-Kapazität wie Carbonite, aber sowohl in HD als auch in UHD.

Les O’Reilly, Director of Product Management für Production Switchers von Ross Video erklärt: »Wir haben mit der Entwicklung der Carbonite-Serie eine unglaubliche Reise hinter uns, und während dieser Zeit haben sich Tausende von technischen Leitern auf der ganzen Welt für Carbonite entschieden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser neuesten Entwicklung unseren Kunden das bieten können, was sie sich von uns gewünscht haben – einen größeren Carbonite-Frame. Carbonite Ultra 60 ist das Ergebnis des direkten Feedbacks unserer Kunden und ermöglicht es ihnen, weiterhin überzeugende Inhalte für Nachrichten, Sport, Unternehmenskommunikation, Bildung, eSports, Gotteshäuser und mehr zu erstellen.«