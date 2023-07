Neuer Aufsichtsrat bei der Lang AG

Weichen für zukünftiges Wachstum seien damit gestellt, erklärt das Unternehmen.

Anfang Juli 2023 hat sich der neue Aufsichtsrat der Lang AG konstituiert. Zuvor hatten die Aufsichtsratsmitglieder Gabriele und Paul Detlef Lang sowie Peter Verspay ihre Ämter niedergelegt. Damit scheidet die Gründergeneration, die seit 2008 nicht mehr operativ für die Lang AG tätig war, endgültig aus dem Familienunternehmen aus.

»Uns war ein reibungsloser Generationsübergang immer wichtig. Wir sind stolz darauf, dass wir so einen vielfältigen und damit auch zukunftsorientierten Aufsichtsrat als Nachfolger haben«, erklärte Unternehmensgründer Paul Detlef Lang.

In Zukunft besteht der Aufsichtsrat der LANG AG aus sechs Personen, die für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt wurden. Aktuell sind das:

der neue Vorsitzende Florian Rotberg, Geschäftsführer der Invidis Consulting GmbH

die stellvertretende Vorsitzende Christina Lang-Winter, Schulleiterin der Kettelerschule, Bonn

Michael Blackman, Geschäftsführer der Integrated Systems Events GmbH

Rebecca Göckel, Geschäftsführerin der NRDS GmbH

Professor Dr.-Ing. Sina Mostafawy, Professor an der Hochschule Düsseldorf und Geschäftsführer der RHM Media GmbH

Anika Lauth, Managing Director der Lang UK Ltd.

»Wir wollen mit der Neuausrichtung die Weichen für eine noch erfolgreichere Zukunft stellen. Unsere Heimat, die professionelle AV-Branche, ist heute viel abhängiger von globalen Entwicklungen und fremden Technologien als vor 20 Jahren. Dieser Entwicklung werden wir mit der Neuaufstellung gerecht«, erklärt Hauptaktionär und Vorstandvorsitzender Tobias Lang.

Die Lang AG setzte im Jahr 2022 in Deutschland 82 Millionen Euro um. Sie beschäftigt rund 230 Mitarbeiter. Das Unternehmen hält zudem Beteiligungen an äquivalenten Dienstleistern in der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.