Lang AG: 15 zusätzliche Barco-Server

Die Lang AG hat in 15 zusätzliche Display-Management-Systeme des Typs E2 Gen2 von Barco installiert.

E2 Gen2 ist ein 4K-Server, kann aber wesentlich mehr, als nur Material zu speichern und abzuspielen. Deshalb umschreibt der Hersteller dieses Gerät als Display-Management-System.

Mit dieser Investition in diese leistungsfähige Barco-Systeme will die Lang AG sicherstellen, dass sie den wachsenden Bedarf ihrer Kunden an qualitativ hochwertigen Veranstaltungstechnologien weiterhin immer decken kann.

Der E2 Gen 2 von Barco bietet 16 4K-Eingänge und 8 4K-Ausgängen, die eine hohe Pixelverarbeitung bei höherer Geschwindigkeit ermöglichen, sprich: mehr Auflösung bei höheren Bildraten.

Das 19-Zoll-Gehäuse ist laut Hersteller linkbar und kann einfach erweitert werden. Die plattformübergreifende Benutzeroberfläche ist demnach touch-optimiert, und die Voreinstellungen sind direkt im Chassis gespeichert, was eine einfache Steuerung über Systeme von Drittanbietern ermöglicht.

Das System unterstützt mehrere Benutzer und bietet eine API für benutzerdefinierte Steuerprogramme und Schnittstellen von Drittanbietern. Der integrierte 4K-Multiviewer unterstützt die umfassende Situationserkennung.

Insgesamt hat die Lang AG über die Zeit schon mehr als 100 E2 Gen2 von Barco erworben und wurde dafür auch mit dem Award von Barco ausgezeichnet.

»Die Event Master Serie ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Mietparks. Mit dieser Investition in innovative Display-Management-Systeme können wir die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach hochwertiger Veranstaltungstechnik bedienen«, kommentiert Peter Mathia, CEO der Lang AG, den neuen Meilenstein.

Auch Barco schätzt die über 30-jährige Zusammenarbeit mit der Lang AG. »Wir sind sehr glücklich und dankbar für die Partnerschaft mit Lang und ihre kontinuierliche Entscheidung für Barco-Qualität«, sagt Edgar Stinshoff, Territory Manager für IX bei Barco. »Das langjährige Vertrauen und diese neue Investition, die zu einer Flotte von einhundert E2s führt, zeigt uns, dass der Event Master weiterhin ein geschätztes System auf dem Markt ist. Wir hoffen, dass wir diesen Kurs gemeinsam mit unseren Freunden von der Lang AG beibehalten können.«