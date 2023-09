Cloudbass investiert in XT-Via-Server von EVS

Cloudbass ersetzt seine XT3-Server durch XT-Via-Server von EVS.

Cloudbass ist ein Unternehmen für Außenübertragungen aus Großbritannien, hat in XT-Via-Live-Produktionsservern EVS investiert.

Der Kauf ist Teil eines strategischen Upgrade-Plans von Cloudbass, der den Austausch der schon im Unternehmen bestehenden EVS-XT3-Server durch XT-Via-Server umfasst. Im gleichen Zug werden die Server-Kapazitäten von Cloudbass signifikant erweitert.

Mit dieser Investition verstärkt Cloudbass sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger, hochmoderner Live-Übertragungsdienste für seine Kunden. Mit seinen Ü-Wagen arbeitet das Unternehmen für zahlreiche Broadcaster an der Berichterstattung mit, für prestigeträchtige Staatsereignisse wie etwa der Krönung des britischen Königs. Aber auch für zahllosen Tier-1- und Tier-2-Sportereignisse, sowie die schottischen Premier League, Motorsport und Boxen ist Cloubass aktiv und im Showbereich etwa von den Hauptbühnen in Glastonbury, wo in UHD/HDR produziert wurde.

Zusätzlich zu den XT-Via-Servern orderte Cloudbass auch LSM-Via-Fernbedienungseinheiten, die den Operators einen nahtlosen Zugriff auf die Inhalte der XT-Via-Server ermöglicht und die Erstellung von Sofortwiederholungen und erstklassigen Highlights erlauben. Die LSM-Via werden auch mit Multireview-Funktionen ausgestattet sein. Die Einbindung von XFile3 in den Workflow vereinfacht den Dateitransfer und die Archivverwaltung bei Live-Produktionen.

Die Ankündigung, die während der International Broadcasting Convention (IBC) 2023 stattfand, markiert einen entscheidenden Moment in der langjährigen Partnerschaft zwischen Cloudbass und EVS.

Steve Knee, Gründer und CEO von Cloudbass sagte: »Wenn es um Zuverlässigkeit, Kundensupport und Restwert geht, ist EVS zweifellos der führende Hersteller in diesem Bereich.«

Serge Van Herck, CEO von EVS, freute sich über die verstärkte Partnerschaft: »Cloudbass ist bekannt für sein Engagement, außergewöhnliche Live-Produktionserlebnisse zu liefern. Diese Entwicklung ist spannend für unsere Zusammenarbeit mit Cloudbass, und wir freuen uns, dass sie auf unsere Fähigkeiten vertrauen, um die Grenzen der Kreativität und Innovation in der Live-Produktion zu erweitern.«