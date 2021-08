Cinedeck 2.0: neue Oberfläche für Ingest-Server

Cinedeck bietet für seine Server die neue Bedienoberfläche Cinedeck 2.0 an.

Cinedeck 2.0 ist ein Update für den Cinedeck Ingest Server. Damit können bestehende und neue Cindeck-Server mit einer neuen, mausbedienten App von Apple- oder Windows-Rechnern aus bequemer und schneller bedient werden.

Der neue Client ermöglicht es, einen oder mehrere Server zu bedienen und/oder auch via Cloud Ingest-Instanzen in AWS zu steuern. Dabei ist die Cinedeck-Client-App vom Server völlig getrennt und Sie kann so viele Instanzen öffnen, wie man für die Überwachung und Überprüfung benötigt.

Cinedeck 2.0 bietet Unterstützung für NDI- und SRT-Eingänge. Damit kann man direkt bearbeitungsfähige Medien per IP auf schnellstem Weg von der Produktion in die Post transferieren. Oder man kann es damit Kunden ermöglichen, von einer oder mehreren IP-Adressen aus von deren eigenem Mac oder PC auf die Aufnahmen zuzugreifen.

Die Zugriffsrechte für jeden einzelnen Nutzer können festgelegt und verwaltet werden: über das Bedienfeld für Benutzerberechtigungen sind diese laut Hersteller leicht zu konfigurieren. Die Anwender können zum Beispiel festlegen, dass der Operator nur Aufzeichnungsrechte hat, während der Produzent nur Ansichtsrechte hat.

Wenn man mit Cinedeck erstellte Medien in das vorhandene MAM einchecken oder sein MAM zur Steuerung des Ingest-Servers nutzen will, gibt es hierfür eine API: die unkomplizierte Restful API ermöglicht es laut Hersteller problemlos, Kamera-zu-Post-Workflows anzupassen.

Cinedeck 2.0 schlägt auch die Brücke in die AWS-Cloud: Man kann eine oder mehrere Instanzen des Cinedeck Ingest Servers in AWS einrichten und genauso wie alle anderen Eingabekanäle über eine einzige Benutzeroberfläche steuern.