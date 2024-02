HDR nach Barco-Lesart

Barco stellte während der Filmwoche in München den Prototypen eines neuen HDR-Laserprojektors vor – und erregte damit Aufsehen.

Tammo Buhren von Vandors organisierte eine Veranstaltung mit dem vielversprechenden Titel »Vom Filmset zum Kino – eine exklusive Präsentation der Lightsteering-Technologie, präsentiert von Vandors, Barco und Cinionic«. Der Event fand während der Filmwoche in München statt.

Joachim Zell, Head of HDR Content Workflow bei Barco, lieferte bei der Veranstaltung einige Hintergrundinfos zur Lightsteering-Technologie. Seit die Laserprojektionstechnik in den Kinomarkt eingezogen sei, kenne man kontrastreiche Bilder natürlich von verschiedenen Herstellern und Angeboten, etwa Dolby Cinema, Imax oder auch Cinity.

Trotzdem, so findet Zell, ist die Technologie noch längst nicht ausgereizt. Denn nach wie vor sei es so, dass gängige Projektoren immer noch einen begrenzten Kontrastumfang lieferten.

Genau hier setzt der neue HDR-Projektor an, der auf der sogenannten HDR-Lightsteering-Technologie von Barco basiert. Diese Technologie ermögliche eine präzise Steuerung der Lichtführung innerhalb des Projektors, gleichzeitig gingen aber weniger Lichtanteile verloren, so Zell. Das Licht kann also effektiver auf die Leinwand gelenkt werden und die Lichtstreuung wird an anderen Stellen reduziert.

Das Ergebnis: Eine deutlich verbesserte Kontrastleistung, mit tiefem Schwarz und hellem Weiß – und das in einer Weise, die man bisher noch nicht gesehen hat. Der neue Projektor soll mit bis zu 300 Nits deutlich mehr Helligkeit auf die Leinwand bringen als aktuelle Modelle.

Bei dem Event während der Filmwoche konnte man sich anhand von Filmausschnitten einen ersten Eindruck verschaffen – und der fiel bei den meisten Zuschauenden so gut aus, dass selbst skeptische Zeitgenossen ins Schwärmen gerieten.