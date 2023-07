EVS mit IBC-Neuheiten

EVS will das Live-Storytelling mit frischen Lösungen neu definieren und Produktions Workflows in jeder Umgebung verbessern.

Auf der diesjährigen IBC rückt EVS die Vorteile der Via-Plattform in den Fokus. Sie biete eine einheitliche und flexible Technologie, die auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlichster Anwender wie Sendeanstalten, Produktionsteams, Eigentümer von Inhalten und digitale Vermarkter zugeschnitten sei.

Für Produktionszwecke nutzt die LiveCeption-Lösung die Leistungsfähigkeit der Plattform, um Kreative in die Lage zu versetzen, eindrucksvolle Replays zu liefern, gleichgültig ob sie vor Ort oder remote arbeiten.

Die MediaCeption-Lösung nutzt die Plattform, um webbasierte Browsing- und Bearbeitungstools bereitzustellen, die die Zusammenarbeit zwischen den Produktionsteams verbessern.

Auf der Vertriebsseite ermöglicht die MediaHub-Lösung von EVS den Eigentümern von Inhalten eine einfache Monetarisierung ihrer Assets durch cloudbasierte Lösungen und erleichtert die Einbindung in soziale Medien.

Darüber hinaus ermöglicht Xeebra, das Multikamera-VAR-System von EVS, den Schiedsrichtern und Offiziellen die Analyse und Entscheidungsfindung in Echtzeit. Xeebra kann Videodaten, Audiodaten und Daten über skalierbare Eingabe-/Ausgabekanäle sowie effiziente Datei-Importfunktionen verarbeiten. Darüber hinaus bietet eine intelligente und entwicklungsfähige Datenverwaltungsebene Inhaltsanreicherung und KI-basierte Suchfunktionen, während eine fortschrittliche API-Gateway-Ebene die nahtlose Integration von Drittanbietern ermöglicht.

Höhere Standards für dezentrale und zentralisierte Produktionszentren

Durch die Kombination von XT-Via-Produktionsservern mit IP-verbundenen LSM-Via-Systemen eignet sich LiveCeption besonders für Liveproduktionen, bei denen Replays und Highlights sehr flexibel eingesetzt werden, aber gleichzeitig auch höchste Qualitätsansprüche befriedigen müssen.

Gleichgültig, ob die Lösung von einem Ü-Wagen oder von einem zentralen Produktionszentrum aus betrieben wird, LiveCeption gewährleiste gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit sowie erstklassige Qualität, betont EVS, und zwar on premise wie auch remote.

Darüber hinaus wird EVS die neueste Version seines Xeebra-Multikamera-Analysesystems vorstellen, das entwickelt wurde, um Remote-Workflows auch in Umgebungen mit geringer Bandbreite zu erleichtern. Diese verbesserte Version erfüllt die Anforderungen zentralisierter Video-Operationsräume (VOR) und gewährleistet schnelle und zuverlässige Abläufe, die die Zusammenarbeit unabhängig von geografischen Beschränkungen fördern.

Die Macht der KI nutzen

Als Pionier bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Live-Produktionstechnologie wird EVS auf der Messe mehrere Anwendungsfälle von KI-Integration demonstrieren. Die integrierte Abseitslinien-Technologie von Xeebra, die kürzlich ihre Fifa-Zertifizierung erneuert hat, nutzt maschinelles Lernen, um virtuelle Abseitslinien für 2D- und 3D-Analysen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Präzision zu generieren.

KI kommt auch in der EVS-Lösung MediaCeption Signature für die Verwaltung von Produktionsressourcen zum Einsatz, die Suchfunktionen in natürlicher Sprache bietet, damit auch technisch nicht versierte Benutzer mühelos das finden, was sie suchen.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie KI zur Verbesserung der Live-Produktion eingesetzt werden kann, ist XtraMotion. Der preisgekrönte Superzeitlupen-Service nutzt maschinelle Lernalgorithmen, die vom EVS-Innovationsteam entwickelt wurden, um qualitativ hochwertige Superzeitlupen-Replays aus jedem Kamerawinkel zu generieren und so neue und intelligente Storytelling-Möglichkeiten für Produktionsteams zu erschließen.

Höhere Flexibilität mit Balanced Computing

EVS bleibt seinem Balanced Computing-Ansatz treu und bietet adaptive Lösungen für On-Premises- und Cloud-Umgebungen, die auf individuelle Kundenpräferenzen und spezifische Produktionsanforderungen zugeschnitten sind.

Das EVS LiveCeption-Team wird XtraMotion 2.0 vorführen, das sowohl in der Cloud als auch vor Ort eingesetzt werden kann, wodurch Kunden noch schnellere Durchlaufzeiten erzielen können.

MediaHub, die SaaS-Lösung von EVS für den Austausch von Inhalten, wird ebenfalls vorgestellt, um die Vorteile von cloudbasierten Lösungen zu verdeutlichen, die hochgradig kollaborative Workflows fördern. MediaHub ermöglicht es, Inhalte schnell und effizient an Rechteinhaber zu verteilen, die von jedem beliebigen Ort aus auf die gewünschten Inhalte zugreifen können.

Flexibles Routing und neuer Multiviewer für Live-Produktionen

Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist MediaInfra Strada, eine komplette Routing-Lösung, die einen reibungslosen Übergang zu vollständigen IP-Infrastrukturen bieten soll.

Die MediaInfra Strada Routing-Lösung basiert auf einer erfolgreichen Kombination aus dem EVS Cerebrum Broadcast-Control- und Monitoring-System, Arista Ethernet-Switches und IP- und SDI-I/O für unkomprimiertes Echtzeit-Video und -Audio von Neuron. Das System ist laut EVS sehr flexibel und verfügt über eine einfach zu steuernde Oberfläche.

Darüber hinaus wird EVS die gesamte Palette der Neuron-Produkte vorstellen, einschließlich der neuesten Ergänzung, Neuron View, einem Multiviewer für die Live-Produktion mit hoher Skalierbarkeit und niedriger Latenz. Speziell für die Anforderungen von Live-Produktionsteams entwickelt, kann eine View-Karte zwei UHD-Ausgänge oder bis zu acht Full-HD-Ausgänge in einem vollständig anpassbaren Layout unterstützen.