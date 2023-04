EVS: NAB-Neuheiten in allen Bereichen

In allen Produktbereichen von EVS zeigt das Unternehmen zur NAB2023 Neuerungen, darunter einen Multiviewer.

LiveCeption

Fortschrittliche Storytelling-Tools und -Services für mehr Geschwindigkeit und Kreativität kündigt EVS für die NAB2023 an.

Das ist zum einen die neue Version 2.0 des KI-basierten Superzeitlupen-Services XtraMotion. Mit XtraMotion haben Produktionsteams die Möglichkeit, aus jedem Kamerasignal hochwertige Zeitlupen zu erzeugen, auch wenn ursprünglich gar keine höhere Framerate des Kamerasignals zur Verfügung steht: voll integriert in die üblichen Slomo-Workflows.

Nun mit XtraMotion 2.0 können die Anwender zwischen Cloud- und On-Premise-Verarbeitung wählen. Letztere Variante verkürzt das Slomo-Processing auf etwa fünf Sekunden — unabhängig von der Größe des Clips. Das erhöht wiederum die Flexibilität in der Echtzeit-Berichterstattung.

Diese Neuerung bei XtraMotion illustriert aus Sicht von EVS auch sehr gut, was das Unternehmen unter »Balanced-Computing« versteht, bei dem die Verteilung der Rechenlast zwischen lokalen Standorten, Rechenzentren und öffentlichen Clouds optimiert wird.

Außer der Funktionalität im Slomo-Bereich wird EVS auch LSM-Via MultiReview vorstellen. Das ist eine in das Replay-System LSM-Via integrierte Software-Browsing-Oberfläche, die es erlaubt, 16 synchrone Kamerasignale aus dem Media-Sharing-Netzwerk XNet-Via in einem einzigen, anpassbaren Layout darzustellen und synchron zu halten.

Auf diese Weise können die Operator ihre jeweils bevorzugten Kameraperspektiven schnell identifizieren und auswählen, Clips erstellen und für den sofortigen Einsatz in der Produktion exportieren. So werden Arbeitsabläufe rationalisiert und der Bedarf an separaten Reviewing-Systemen reduziert.

Darüber hinaus verfügt XNet-Via für die gemeinsame Nutzung von Medien nun über eine von fünf Sekunden auf eine halbe Sekunde reduzierte Latenzzeit für weit entfernte Server. Das bedeutet, dass Anwender nahtlos auf Inhalte von jedem Server im Netzwerk zugreifen und diese nutzen können, ohne dass es zu einer sichtbaren Verzögerung bei der Nutzung der Inhalte kommt.

MediaInfra

Das reibungslose Verteilen von Streams in jeder Umgebung wird EVS am NAB-Stand ebenfalls zeigen, und dafür die MediaInfra-Lösungen des Unternehmens für moderne Steuerung, Überwachung, Konvertierung und Echtzeitverarbeitung für SDI-, IP- und hybride Broadcast-Infrastrukturen nutzen.

Eine Aktualisierung der MediaInfra-Lösungen ist die Ergänzung des Neuron Network Attached Processors (NAP) durch Neuron View. Das ist ein flexibler, hochqualitativer Skalierungs- und Low-Latency-Multiviewer.

Neuron verfügt laut Hersteller bereits über die leistungsstärksten High-Density-Echtzeitverarbeitungsfähigkeiten in der Branche — und mit verschiedenen Software-Varianten, die auf derselben Plattform gehostet werden, ist Neuron äußerst flexibel, energieeffizient und bietet einen besseren ROI.

Der neu hinzugekommene Multiviewer Neuron View ergänzt diese breite Palette bestehender Funktionalitäten mit der Neuron-Bridge-Version, die für die Überbrückung von SDI zu und von IP entwickelt wurde, Neuron Convert für verschiedene Audio- und Videoverarbeitungen wie Format- und HDR-Konvertierung, Neuron Protect für Firewall- und Failover-Switch-Anwendungen, Neuron Compress für die hochqualitative Kompression von HD- und UHD-Signalen mit niedriger Latenz und Neuron Shuffle für das Wechseln und Shufflen tausender einzelner Audiokanäle.

Neuron View ist über ein Web-Interface vollständig anpassbar und kann alle Funktionen anzeigen, die in anspruchsvollen Live-Produktionsumgebungen benötigt werden, einschließlich mehrerer Tallies und statischer oder dynamischer UMDs pro Bild, PTP- oder Countdown-Uhren und verschiedener Audiobars. Der Multiviewer ist außerdem eng mit dem Steuersystem Cerebrum integriert, nicht nur im Hinblick auf die Konfiguration des Multiviewer-Layouts, sondern auch für das Routing der Multiviewer-Eingänge und die Steuerung aller Tallies und UMDs.

Zu den weiteren Neuerungen von Cerebrum gehören mehr Flexibilität der Steuerung über verschiedene Schnittstellen in Kombination mit einer einfacheren Bedienung, einer erweiterten SDN-Steuerung, die die Steuerung und Visualisierung von IP-Infrastrukturen vereinfacht, sowie zusätzliche Protokollunterstützung für bessere Integration mit Lösungen von Drittanbietern.

Schließlich wurde die IP/SDI-Routing-Lösung MediaInfra Strada weiter verbessert und bietet nun verschiedene Größenoptionen, um den Kundenanforderungen besser gerecht zu werden.

Die EVS-Kunden Fox Sports und TVA Canada werden an einer Podiumsdiskussion zum Thema »Agile Media Routing Made Easy« teilnehmen im Rahmen eines von EVS veranstalteten Breakfast-Meetings am 17. April. Die Diskussionsteilnehmer werden erläutern, wie das mobile System »Jewel Events« von Fox Sports und die 24/7-Broadcasting-Einrichtung von TVA die Kombination von Arista und EVS nutzen, um mit einer agilen Infrastruktur, die dem technischen und operativen Personal vertraut ist, fesselndere Geschichten zu produzieren.

MediaCeption

Für schnelleren Content-Turnaround mit hochwertigen Ergebnissen im Bereich Sport-, Nachrichten- und Sendezentren allgemein, bietet EVS Produkte im Bereich MediaCeption an. Die Anwender können hier alle ihre Medien auf einer einzigen Plattform verwalten, einschließlich einer beliebigen Anzahl von Live-Feeds, Datei-Importen und ENG-Material.

MediaCeption bietet hierfür eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Inhalte optimal zu nutzen und sie sowohl für herkömmliche Broadcast-Feeds als auch für die digitale Veröffentlichung bereitzustellen.

Zu den wichtigsten Highlights in diesem Produktbereich von EVS gehört die Präsentation von IPD-Via Create, eine web-basierte Videobearbeitungsanwendung, die vollständig in die End-to-End-Live-PAM-Lösung MediaCeption Signature integriert ist.

Die neue App, die im Dezember 2022 eingeführt wurde, soll es den Nutzern ermöglichen, komplexe Bearbeitungsvorgänge direkt aus dem EVS-Via-Ökosystem heraus durchzuführen, um die hohe Geschwindigkeit von Live-Videoproduktionen zu erreichen.

Außerdem wird EVS den XS-Neo-Server vorstellen, eine vollständig software-definierte und cloud-fähige Ingest-Plattform, die mehr der von Kunden geforderten Frameraten und Codecs liefern kann. Mit nativer 23,98p- und Long-GOP-Codec-Unterstützung ermöglicht es XS-Neo den Anwendern, sich auf einen zuverlässigen Partner für alle ihre Ingest-Anforderungen zu verlassen, einschließlich SRT- und NDI-Ingest.