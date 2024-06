Samyang arretiert mit L-Mount

Samyang liefert sein erstes Zoom mit L-Mount aus. Weitere Produkte für Kameras von Leica, Panasonic, Sigma, Blackmagic Design und DJI sollen folgen.

Das neue Autofocus-Zoom deckt den Bereich zwischen 35 und 150 Millimetern Brennweite ab. Mit einer lichtstarken Blende von f2 bis f2,8 bekommen Fotografen und Videofilmer eine Optik, die den meistgenutzten Brennweitenbereich umfasst und einen schnellen und präzisen Autofokus aufweist.

Das Objektiv ist aus 21 Elemente in 18 Gruppen konzipiert. 12 Speziallinsen sorgen für eine gute Abbildungsleistung im gesamten Zoombereich, so der Hersteller. Ultra Multi Coating (UMC) reduziert Streulicht und Geisterbilder. Neun Blendenlamellen erzeugen ein sanftes und natürliches Bokeh. Filter, Vorsätze etc. benötigen ein Gewinde von 82mm.

Im AF-Mode 2 wird der Fokusring für die Blendenwahl verwendet. Im Mode 3 stellt die Videofunktion »Dolly Shot« seitliche Haltetasten zur Verfügung. Diese dienen im AF-Modus zum Halten des Fokus, im MF-Modus als Fokuspeicher-Tasten. Die Funktion Digital Par-Focal hält den Fokus während des Zoomens. Die Naheinstellungsgrenze liegt bei 33 cm im Weitwinkelbereich bzw. 85 cm im Telebereich. Der Fokusring ist gummiert. Ein Wetterschutz verhindert an 12 Stellen Beschädigungen oder Verschmutzungen durch Staub, leichten Regen oder Schnee.

Das Samyang AF 35-135mm F2.0-2.8 L-Mount wird in Deutschland und Österreich durch den Exklusiv Distributor Walser ausgeliefert. Der UVP wird mit 1.449 Euro (brutto) angegeben.