Samyang C-AF-Serie für e-Mount-Kameras

Samyang präsentiert zwei neue Brennweiten (24mm und 35mm) der Cine-Autofokus-Objektivserie »V-AF«.

Samyang hat im September mit der V-AF Serie eine Neuheit im Bereich Video und Film auf den Markt gebracht: ein Video-Objektiv mit Autofokus für Sony E-Mount Kameras mit Vollformatsensor. Nach dem V-AF 75mm T1.9 FE gehen nun zwei weitere Brennweiten (V-AF 24mm T1.9 FE und V-AF 35mm T1.9 FE) der Objektivreihe an den Start. Im nächsten Jahr wird das Line-Up noch um die Brennweiten 20mm und 45mm ergänzt.

Kompakt & Leicht

Durch die Verwendung eines einheitlichen Formfaktors über die fünf verschiedenen Brennweiten (Ultra-Wide bis Medium-Tele) hinweg optimieren die V-AF Objektive die Kompatibilität mit Gimbals und Drohnen. Die einheitliche Positionierung des Blenden-/Fokusrings macht einen Objektivwechsel einfach und schnell – dank der einheitlichen Gewichtsverteilung müssen auch Gimbals nicht neu kalibriert werden und die Aufnahme geht nahtlos weiter. Das Objektiv wiegt 280g und hat eine kompakte Größe von 73 x 70 mm.

Integrierte Tally Lamp

An der Vorderseite sowie an der linken Seite der V-AF Objektive zeigen kleine Leuchten an, ob gerade aufgenommen wird, was für einen ungestörten Videodreh sorgt. Sobald die Aufnahme an der Kamera gestartet wird, wechseln die Leuchten automatisch von grün auf rot und signalisieren damit allen am Set, sowohl vor als auch hinter der Kamera, dass die Aufnahme läuft.

8K Unterstützung & Color Tone

Auflösungen von bis zu 8K sind für dieV-AF Serie laut Hersteller kein Problem – und das in einem kleinen und leichten Format, welches sich optimal für den Einsatz mit Gimbals und Drohnen sowie für Vlogging und Aufnahmen unterwegs eignet. Ein weiteres Highlight ist, dass die Linsen aller Objektive der V-AF Serie farblich aufeinander abgestimmt sind, um Farbverschiebungen beim Objektivwechsel zu vermeiden. Außerdem sorgen die neun Blendenlamellen für ein natürliches Bokeh.

Custom Switch & Focus Hold Button

Die V-AF-Objektive sind mit den für Samyang Objektive typischen und äußerst nützlichen Funktionen, wie dem Custom Switch und dem Focus Hold Button, ausgestattet. Die Belegung des Custom Switchs sowie Firmware Updates können schnell und einfach über die Samyang Lens Station eingespielt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Bei Walser, dem exklusiven Distributor für Samyang und Xeen in Deutschland und Österreich, kann die V-AF Serie erworben werden. Die Objektive sind lieferbar.

• Samyang V-AF 75mm T1.9 FE für Sony E

UVP 629 Euro brutto

• Samyang V-AF 24mm T1.9 FE für Sony E

UVP 649 Euro brutto

• Samyang V-AF 35mm T1.9 FE für Sony E

UVP 629 Euro brutto