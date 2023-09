Canon: PTZ-Neuheiten

Canon stellt die 4K-PTZ-Kamera CR-N100 und den professionellen PTZ-Controller RC-IP1000 vor.

Canon kündigt die CR-N100, eine 4K Schwenk-Neige-Zoom-Kamera für den Innenbereich an. Sie ist das sechste Modell der PTZ-Reihe, das für hochwertige Videoaufnahmen und die nahtlose Integration in Multikamerasysteme entwickelt wurde. Zusätzlich zur neuen Kamera stellt Canon den professionellen PTZ-Controller RC-IP1000 für Broadcast und Live-Events und seine neue Multi-Kamera-Management-Anwendung vor, um die Verwaltung mehrerer PTZ-Kameras zu erleichtern.

Die neue CR-N100 ergänzt das Canon Sortiment an ferngesteuerten Kameras. Die so erweiterte Produktauswahl unterstützt eine breite Palette von Anwendungen – von der professionellen Videoproduktion bis hin zur Nutzung von Videoinhalten durch Unternehmen, lokale Behörden und Bildungseinrichtungen.

CR-N100

Die CR-N100 zeichnet sich durch eine hohe Bildqualität aus und bietet im entsprechenden Preissegment eine unvergleichliche Vielseitigkeit und Leistung. Die Kamera verfügt über einen 1/2,3-Zoll-Typ 4K-CMOS-Sensor und einen Digic-DV6 Prozessor. Sie ist mit einem leistungsstarken Objektiv mit 20fach optischem Zoom ausgestattet und liefert 4K-UHD-Aufnahmen mit außergewöhnlichen Details und Oversampling-HD-Videos. Online-Meetings, -Vorlesungen, -Veranstaltungen und -Seminare werden immer alltäglicher – somit steigt der Bedarf an Livestreaming- und Videoaufzeichnungstechnologien.

Die CR-N100 Kamera verfügt über vier verschiedene Motivprogramme – Porträt, Sport, Low-light und Spotlight – die sich bei Bedarf auswählen lassen, um den bestmöglichen visuellen Ausdruck für das jeweilige Motiv zu erzielen. Ihr Hybrid-Autofokus-System kombiniert Kontrast-AF mit einem externem Phasenerkennungs-AF und ermöglicht so auch bei wenig Licht die schnelle und präzise Fokussierung des Motivs.

Die CR-N100 ist mit der Canon Auto Tracking App kompatibel. Diese Zusatzanwendung bietet eine unvergleichliche Flexibilität und ermöglicht der Kamera, eine Person im Bild automatisch zu verfolgen, ohne dass ein Kameramann eingreifen muss.

Die Kamera unterstützt auch die Multi-Kamera-Management App, die eine Stapelverarbeitung für die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung von bis zu 200 Kameras und so den effizienten Betrieb von Großsystemen in Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen ermöglicht. Diese Funktionen machen sie in Verbindung mit dem günstigen Preis der Kamera zu einer hochwertigen Automatisierungslösung.

CR-N100 – Hauptleistungsmerkmale:

4K30p Videoaufzeichnung in hoher Bildqualität

Objektiv mit 20fach optischem Zoom mit einer Brennweite von 29,3-601mm (äquivalent KB-Vollformat)

Hybrid-Autofokus-System mit Gesichtserkennung und -verfolgung

Intelligentes Auto-Tracking

Integrierte Protokollunterstützung, einschließlich Canon XC2, RTMP3/RTMPS und RTP/RTSP, NDI|HX4 und SRT5, was die CR-N100 von Anfang an extrem flexibel macht

Kompatibel mit HDMI- und USB-C-Konnektivität

Enthält zusätzliche Support-Tools wie die automatische Kamerasuche, die Remote Camera Control Application für Kameras und den Webcam-Treiber

In Weiß oder Schwarz erhältlich

RC-IP1000

Der RC-IP1000 ist ein leistungsstarker professioneller Broadcast-PTZ-Controller mit einer Vielzahl von Funktionen, die darauf abzielen, jeden Moment mit äußerster Präzision einzufangen – perfekt für vielbeschäftigte Studios und Produktionsteams.

Der Controller wurde als Ergänzung zu den High-End-PTZ-Modellen von Canon für den Broadcast-Markt entwickelt und ist sowohl mit IP- als auch mit serieller Kommunikation für den Fernzugriff und die Fernsteuerung von PTZ-Kameras kompatibel. Die Eingangsüberwachungsfunktion ermöglicht es den Benutzern, ihre Feeds auf dem integrierten 7-Zoll-LC-Display des Controllers anzuzeigen, ohne dass dafür ein externer Monitor angeschlossen werden muss.

Der Controller soll insbesondere die Anforderungen von Broadcastern erfüllen, so Canon. Er verfügt über eine professionelle, komfortable Steuerungsoberfläche, gepaart mit einem hochwertigen, ergonomischen Joystick. RC-IP1000 bietet außerdem ein großes Touchscreen-LC-Display, über das intuitiv auf diverse Kameraeinstellungen und -funktionen zugegriffen werden kann – einschließlich der Einstellung des Fokuspunkts. Dieser professionelle PTZ-Controller verfügt über HDMI-Ausgang und 12G-SDI-Ein-/Ausgang mit bis zu 4K 60p und ermöglicht die Steuerung und Überwachung von bis zu 200 Kameras über IP.

RC-IP1000 – Hauptleistungsmerkmale:

IP-Video- und Eingangsüberwachung (bis zu 200 Kameras)

PC-freie Einrichtung von Kameras über den RC-IP1000

HDMI-Ausgang, 12G-SDI Ein-/Ausgang, RJ45 seriell, LAN/POE+, USB-Schnittstelle und zwei GPIO D-Sub 25pin Kanäle

7-Zoll-Multifunktions-Touchscreen-LCD

Ergonomischer Joystick und Zoomwippe für eine präzise Steuerung

Funktion zur Steuerung mehrerer Kameras – Kameras gruppieren und dieselben Einstellungen verwenden

Pfeiltasten für eine einfache Menüführung

Erweiterte Voreinstellungen und Trace Control – Steuerung anderer Kameras während der Verfolgung.

Preise und Verfügbarkeiten