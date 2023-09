Canon: PTZ-Einsteigerkamera

Welche Vorzüge bietet die neue Canon-PTZ-Kamera CR-N100? Jörg Ammon erläutert dies und mehr im Video.

Die neue CR-N100 ist eine 4K Schwenk-Neige-Zoom-Kamera für den Innenbereich und ergänzt das Canon Sortiment an ferngesteuerten Kameras. Ihre möglichen Einsatzbereiche sind vielfältig, sie reichen von der professionellen Videoproduktion bis hin zur Nutzung von Videoinhalten durch Unternehmen, lokale Behörden und Bildungseinrichtungen.







CR-N100

Die CR-N100 zeichnet sich durch eine hohe Bildqualität aus. Die Kamera verfügt über einen 1/2,3-Zoll-Typ 4K-CMOS-Sensor und einen Digic-DV6 Prozessor. Sie ist mit einem leistungsstarken Objektiv mit 20fach optischem Zoom ausgestattet und liefert 4K-UHD-Aufnahmen.

Die PTZ-Kamera verfügt über vier verschiedene Motivprogramme – Porträt, Sport, Low-light und Spotlight – die sich bei Bedarf auswählen lassen, um den bestmöglichen visuellen Ausdruck für das jeweilige Motiv zu erzielen. Ihr Hybrid-Autofokus-System kombiniert Kontrast-AF mit einem externen Phasenerkennungs-AF und ermöglicht so auch bei wenig Licht die schnelle und präzise Fokussierung des Motivs.

Die CR-N100 ist mit der Canon Auto Tracking App kompatibel. Diese Zusatzanwendung ermöglicht der Kamera, eine Person im Bild automatisch zu verfolgen, ohne dass ein Kameramann eingreifen muss.

Das ist insbesondere in der Lehre sehr interessant, etwa bei Vorlesungen, die online übertragen werden. Aber auch kleinere Studios können davon profitieren.

Die Kamera unterstützt auch die Multi-Kamera-Management App, die eine Stapelverarbeitung für die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung von bis zu 200 Kameras und so den effizienten Betrieb von Großsystemen in Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen ermöglicht. Diese Funktionen machen sie in Verbindung mit dem Nettopreis von rund 2.000 Euro zu einer interessanten Automatisierungslösung, betont Canon.

CR-N100 – Hauptleistungsmerkmale: