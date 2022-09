Canon PTZ-Kamera fürs High-End

Die Canon CR-N700 ist eine PTZ-Kamera mit 4K60p, 4:2:2, 10 Bit. Sie bietet 12G-SDI-Konnektivität und wurde für Sendeanstalten, Studios und Live-Events entwickelt.

Die Canon CR-N700 baut auf der Erfahrung von Canon im Broadcast-Bereich auf und verfügt über einen intelligenten Autofokus, der auch in beliebten professionellen Videokameras wie der EOS C70 und der XF605 zu finden ist. Er ermöglicht eine präzise Fokussierung über den gesamten Schwenk-, Neige- und Zoombereich. Mit einer Vielzahl leistungsfähiger Funktionen erweitert diese Markteinführung die PTZ-Produktpalette von Canon und bietet damit die passende PTZ-Kamera für alle Arten von Produktionen und technischen Anforderungen.

Broadcast-Qualität

Die CR-N700 ist mit einem 1,0-Zoll-CMOS-Sensor und einem Digic-DV7-Prozessor ausgestattet, der 4K UHD 60p in 4:2:2 mit 10-Bit-Bildqualität liefert. Die neueste Canon PTZ-Kamera ist in der Lage, 4K 60p über IP zu übertragen – perfekt für Remote- und Live-Broadcast-Produktionen, so der Hersteller. Diese Bildqualität ist auch das Ergebnis des Objektivs, das einen 15fach optischen Zoom und einen 30fach Advanced Zoom bei Aufnahmen in Full HD bietet. Außerdem ist das Objektiv mit einem Bildstabilisator ausgestattet. Damit ist auch aus der Ferne ruhiges und gleichmäßiges Bildmaterial gewährleistet. Das ist ideal für die Aufnahme von Reality-TV-Sendungen oder sogar bei Sportveranstaltungen, bei denen diskret an das Geschehen heran gezoomt wird, betont Canon. Die CR-N700 verfügt zudem über einen Nachtmodus, der dank des integrierten IR-Sperrfilters Aufnahmen in nahezu völliger Dunkelheit ermöglicht. Zusammen mit den HDR-Formaten PQ oder HLG lässt sich damit Filmmaterial bei jedem Umgebungslicht aufnehmen.

Mit ihrer schnellen, intelligenten und äußerst präzisen Fokussierung setzt die CR-N700 neue Maßstäbe bei den Canon PTZ-Kameras. Die von Canon entwickelte Dual Pixel CMOS AF-Technologie mit dem fortschrittlichen EOS iTR AF X ist ein mit »Deep-Learning« programmierter Autofokus, der den Kopf des Motivs erkennt und ihn verfolgt, wenn es sich bewegt – selbst wenn das Gesicht abgewendet wird. Der AF mit Augenerkennung fokussiert auf die Pupille des Motivs, um noch präzisere Ergebnisse zu erzielen, während der AF mit Gesichts-Priorität vorrangig eine Person fokussiert. Das ist ideal für Aufnahmesituationen, in denen es unbedingt notwendig ist, eine Person permanent im Fokus zu halten.

Anschlüsse und Workflows

Wie die gesamte Palette der Canon PTZ-Kameras unterstützt auch die CR-N700 diverse Übertragungsprotokolle und lässt sich darüber nahtlos in bestehende Workflows integrieren.

Die CR-N700 wurde so entwickelt, dass sie sich in die verschiedenen Produktionssysteme von Sendeanstalten integrieren lässt. Sie verfügt über die Protokolle SRT und NDI|HX für hochwertige 4K-Videostreams, während FreeD die Integration mit virtuellen Produktionen gewährleistet. Mit diesen Protokollen lassen sich problemlos Multikamera-Setups erstellen, die genau zur jeweiligen Aufgabe passen.

Mit dem XC Protocol von Canon ist es möglich, die CR-N700 im Multi-Kamera-Setup zusammen mit Canon Cinema EOS Kameras wie der EOS C500 Mark II, der EOS C300 Mark III oder professionellen Camcordern wie der XF605 einzusetzen. Mit den Canon Log 3 und Wide Dynamic Range Bildeinstellungen ist es sogar möglich, die Farbcharakteristik an die anderer Canon Kameras anzupassen.

Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten umfassen 12G-SDI und 3G-SDI, HDMI oder IP (PoE++), die eine nahtlose Übertragung von 4K60p für hochwertige, konsistente Übertragungen ermöglichen. Die CR-N700 verfügt außerdem über zwei professionelle XLR-Audioeingänge und Genlock für die verschiedensten Produktionsanforderungen.

Erweiterte Steuerung

Die neueste PTZ-Kamera von Canon bietet die gleiche intuitive Steuerung wie die anderen Modelle der Reihe. Der fortschrittliche Antriebsmechanismus ermöglicht langsame und präzise Bewegungen von bis zu 0,1°/Sekunde für kinoreife Aufnahmen. Die Kompatibilität mit dem Canon RC-IP100 Controller und der Remote Camera Control App sowie ausgewählten Controllern von Drittanbietern vereinfacht zusätzlich die Integration in bestehende Produktionsumgebungen. Mit der Crop-Funktion der CR-N700 lassen sich zwei separate Feeds von einer einzigen PTZ-Kamera aufnehmen. Dafür kann man einen wichtigen Bildbereich auswählen und diesen als separaten Feed in Full HD ausgeben. Diese Funktion ist ideal für Produktionen mit einer begrenzten Anzahl von PTZ-Kameras vor Ort. So ist es dann möglich, mit nur einer Kamera zwei Einstellungen zu erhalten.

Preise und Verfügbarkeiten stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

CR-N700 – Hauptleistungsmerkmale