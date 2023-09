IBC2023: Neue Anamorphoten von DZOFilm

Pavo nennt der Objektivhersteller DZOFilm seine neuen anamorphotischen Cine-Objektive.

Der chinesische Objektivhersteller DZOFilm präsentiert bei der IBC2023 mit der Pavo-Baureihe neue anamorphotische Cine-Objektive.

Gedacht für kreative Filmemacher, die im Breitbildformat mit S35-Kameras drehen wollen, hat DZOFilm die Pavo-Objektive konzipiert. Die Reihe besteht aus sechs Objektiven (28, 32, 40, 55, 75 mm in T2.1 und 100 mm in T2.4). Mithilfe der Marlin Expander von DZOFilm können sie aber auch an Vollformat-Kameras verwendet werden.

Die Objektive sind durchaus auch für Produktionen mit höherem Budget gedacht. Die Objektive werden zum Netto-Einzellistenpreis von 5.099,00 € angeboten. Außerdem sind die Objektive auch in 3er-Kits (35 mm, 55 mm, 100 mm oder 28 mm, 40 mm, 75 mm) zum Netto-Listenpreis von 14.899,00 € verfügbar, oder im 6er-Kit mit allen Brennweiten zum Netto-Listenpreis von 28.999,00 €.

Die Pavos sind einem Ganzmetallgehäuse gehalten, mit einer Mischung aus Schwarz und Spacegrau.

Die Objektive der Pavo-Serie bieten laut Hersteller »ein verführerisches Wasserfall-Bokeh«. Die 2x anamorphotischen Pavo-Objektive sind mit zwei unterschiedlichen Vergütungen (neutralem oder blauem Coating) verfügbar. Das wirkt sich auf die Gestaltung von Lensflares und Lichtreflexe aus. Dank der blauen oder neutralen Beschichtung erzeugen die Pavo-Objektive etwa bei horizontalen Lichtreflexen atmosphärische Bilder, ohne die Brillanz zu beeinträchtigen, erklärt DZO. Neben der klassischen, tonnenförmigen Verzeichnung anamorphotischer Objektive zeichnet sich die Pavo-Serie laut Hersteller auch durch minimale chromatische Aberration selbst bei großer Blendenöffnung und die Wiedergabe natürlicher Hauttöne und lebendiger Farben aus.

Die Pavo-Objektive sind mit einem Gewicht zwischen 1,2 bis 1,6 kg und einem Frontdurchmesser von 95 mm für anamorphotische Objektive relativ leicht und kompakt, sie sind leicht zu transportieren und bestens auch für Drohnen- und Steadicam-Aufnahmen geeignet. Die geringen Fokusabstände über den gesamten Fokusweg sind kürzer als allgemein bei anamorphotischen Objektiven üblich. Die konstant hohe Lichtstärke von T2.1 (außer beim 100 mm mit T2.4) der Pavo-Reihe gewährleistet eine hervorragende Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Pavo-Objektive verfügen über eine integrierte Auflagemaßeinstellung, die eine präzise Anpassung an verschiedene Kameras oder Anschlüsse ermöglicht.