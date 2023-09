IBC2023: Zwei neue Studiokameras von Blackmagic

Die superkompakte Micro Studio Camera 4K G2 und die normalgroße Studio Camera 4K Plus G2 bieten einen neuen 4K-Sensor und 12G-SDI.

Die kompakte HD-Live-Produktionskamera von Blackmagic, die Micro Studio Camera, wurde überarbeitet und bietet nun als Micro Studio Camera 4K G2 einen neuen 4K-Sensor mit einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und einem Dual-Gain-ISO von bis zu 25.600 mit.

Den gleichen Sensor nutzt auch die ebenfalls erneuerte Studio Camera 4K Plus G2.

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2

Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 ist ein aktualisiertes Modell der Micro Studio Camera 4K und weist das gleiche kompakte Design des Originals auf. Aber im Innenleben der Kamera wurde vieles verändert.

Das ist zum einen das Herz der Kamera, ein neuer 4K-Sensor mit einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und einem Dual-Gain-ISO von bis zu 25.600. Erweitert ist die neue Version auch um 12G-SDI für den Betrieb mit bis zu 2160p/60. Ein ebenfalls neuer USB-C-Erweiterungsport ermöglicht es einerseits, mit dieser Kamera auch in Blackmagic-Raw auf externen Festplatten zu speichern, und andererseits die Netzwerksteuerung über Ethernet-Adapter. Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 soll ab Oktober 2023 zum Preis von 995 US-Dollar erhältlich sein.







Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 kommt mit MFT-Mount, einem 4K-Bildsensor. Sie unterstützt über den 12G-SDI-Output HD- und UHD-Signale mit bis zu 2160p/60. Über die SDI- und HDMI-Anschlüsse kann man auch auf den integrierten Farbkorrektor zugreifen und das Objektiv fernsteuern. Selbst die Blackmagic-Raw-Aufzeichnung auf USB-Speicher geht. Um direkt in der Kamera farbkorrigierte Looks in Filmqualität zu kreieren, geht die Blackmagic Micro Studio Camera 4K mit dem Log-Gamma-Format für Broadcast-Qualität noch einen Schritt weiter.

Neben dem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen steht auch umfassende Farbkorrektur auf Basis der neusten Blackmagic-Colorscience zur Verfügung. Die Sensorauflösung beträgt 4.096 x 2.160, die Blackmagic Micro Studio Camera schafft Frameraten von 23,98 fps bis zu 60 fps.

Das Gehäuse ist aus einer extrem widerstandsfähigen Magnesiumlegierung gefertigt, wodurch der Body mit 84 x 69,5 x 65,8 mm nur rund 300 g wiegt. Es können direkt MFT-Objektive verwendet werden, über Adapter sind auch andere Objektive nutzbar. Über die Tasten an der Kamerafront hat man schnellen Zugriff auf Einstellungen und Menüs, und hier ist auch ein Auslöser. Die Kamera kann aber auch komplett ferngesteuert werden.

Die Micro Studio Cameras lassen sich auf verschiedenste Arten anschließen. Da alle Modelle über HDMI verfügen, eignen sie sich für HDMI-Mischermodelle wie den Atem Mini. Per HDMI werden Video, Tally, Steuerung und Aufnahmeauslösung für Broadcast-Workflows über ein einziges HDMI-Kabel unterstützt. Für den Anschluss von SDI-basierten Mischern wie den Atem Constellation ist zudem 12G-SDI vorhanden. Es gibt je einen 12G-SDI-Anschluss für den Kamerafeed und den Return-Programmfeed. Letzterer überträgt auch die Signale für Tally, Talkback und Kamerafernsteuerung.

Mit einem Highspeed-USB-C-Erweiterungsport ausgestattet, ermöglicht die Blackmagic Micro Studio Camera 4K Aufzeichnungen auf externe Laufwerke, die Kamerasteuerung über ein Netzwerk und den Anschluss von diversem Zubehör. Sie zeichnet hochwertige Blackmagic-Raw-Dateien in 12 Bit für den späteren Schnitt und die Farbkorrektur auf. Zur Bearbeitung zieht man die Dateien einfach auf einen Computer, ohne Zeit mit Kopieren zu verschwenden. Oder man schließt einen USB-C-zu-Ethernet-Adapter an, um die Kamera über ein Netzwerk mittels einfach verwendbaren REST-APIs zu steuern.

Die Blackmagic Micro Studio Camera bietet mehrere Optionen für die Stromversorgung. Sie hat einen 12V-DC-Stromanschluss mit Sperrmechanismus, um versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Auch lässt sich die Kamera mit einem standardmäßigen LP-E6-kompatiblen Akku betreiben, über Adapter können auch V-Lock-Akkus genutzt werden.

»Unsere ursprüngliche Blackmagic Micro Studio Camera 4K ist bei unseren Kunden sehr beliebt. Schon länger wünschten sie sich aber eine aufgerüstete Version«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Wir sind hocherfreut, diese Kamera nun neu und besser denn je auszurollen. Das neue Modell kommt weiterhin im fantastisch kompakten Design des Originals, verfügt jetzt aber neu über 12G-SDI-Anschlüsse, einen tollen 4K-Sensor für kinoreife Bilder in der Live-Produktion sowie Blackmagic-Raw-Aufzeichnung. Wir rechnen damit, dass Anwender das neue Modell lieben und noch mehr fesselnde Inhalte mit mehr Kameraperspektiven denn je in Digitalfilmqualität erstellen werden!“

Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2

Das neue Modell der Studio Camera 4K ist eine um 12G-SDI erweiterte Kamera. Wenn die Anwender sie an den SDI-basierten Mischer Atem Constellation von Blackmagic anschließen, haben sie in der Bedienung viele zusätzliche Vorteile.

Das neue Modell unterstützt zudem die Kamerafernsteuerung über Netzwerke via REST-APIs sowie Talkback über 3,5-mm-Headsets. Wie das Vorgängermodell hat auch die Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2 einen 4K-Sensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang und einen MFT-Mount im kompakten All-in-one-Design. Die Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2 ist ab sofort für 1.345 US-Dollar erhältlich.

In einem kompakten und tragbaren Design enthalten Blackmagic Studio Cameras die annähernd gleichen Funktionen wie große Studiokameras. Dank des Dynamikumfangs und der Farbverarbeitung einer Digitalfilmkamera erzielen Nutzer mit den Kameras auch unter schwierigen Lichtverhältnissen filmische Bilder. Der Sensor bietet ISO-Werte bis zu 25.600 und liefert auch bei spärlicher Beleuchtung verblüffende Bilder. Die erweiterten Funktionen umfassen Talkback, Tally, Kamerasteuerung, einen integrierten Farbkorrektor, Blackmagic-Raw-Aufzeichnung auf USB-Laufwerke, Livestreaming und weiteres.

Mit ihrem großen, hellen 7-Zoll-Sucher mit seitlichen Griffen, Touchscreen und Tasten ist die Kamera gut bedienbar und praktisch. Das neue 4K-Modell mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 eignet sich sowohl für HD- als auch UHD-Produktionen. Wer noch mehr Auflösung braucht: es gibt ein 6K-Modell mit einer Auflösung von 6.144 x 3.456. Alle Modelle unterstützen 23,98 bis 60 fps.

Die Blackmagic Studio Camera ist mit einem Highspeed-USB-C-Erweiterungsport ausgestattet, der Aufzeichnungen auf externe Laufwerke, die Kamerasteuerung über ein Netzwerk und den Anschluss von zahlreichem Zubehör ermöglicht. Über ein angeschlossenes USB-Laufwerk kann man mit den Kameras hochwertige Blackmagic-Raw-Dateien in 12 Bit für den späteren Schnitt und die Farbkorrektur aufzeichnen.

Zur Bearbeitung zieht man die Dateien einfach auf einen Computer, ohne Zeit mit Kopieren zu verschwenden. Oder man schließt einen USB-C-zu-Ethernet-Adapter an, um die Kamera über ein Netzwerk mittels einfach verwendbaren REST-APIs zu steuern. Auch lassen sich Dateien von der Kamera über das Netzwerk kopieren. Mit angeschlossenen optionalen Focus und Zoom Demand Geräten ist sogar die volle Objektivkontrolle wie bei großen Studiokameras gegeben.

»Bei unseren Kunden ist der unkomplizierte HDMI-Workflow im Broadcast-Stil der ursprünglichen Studio Camera 4K Plus beliebt. Doch für den Umstieg auf größere Mischer wollten wir Anwendern mit dieser Kameraaktualisierung auch neue Wege bahnen«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Das haben wir erzielt, indem wir das neue Modell um SDI und Talkback über eine 3,5-mm-Buchse für Headsets erweitert haben. Und mittels Support einfacher REST-APIs über ein Netzwerk bekommen Anwender eine bequeme Lösung für die Kamerafernsteuerung in die Hand. So können mehr Anwender High-End-Broadcast-Workflows für ihre Live-Produktionen nutzen. Wir werden mit Spannung verfolgen, was Anwender damit anstellen.«