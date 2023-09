Systemintegration mit Diversified

Jens Fischer berichtet über die Strategie des Systemintegrators Diversified, der auch in Europa verstärkt aktiv ist.

Der US-Systemintegrator Diversified wurde 1993 in New Jersey gegründet und hat mehr als 2.300 Mitarbeiter an 50 Standorten weltweit.

film-tv-video.de hat mit Jens Fischer von Diversified über die Strategie des US-Unternehmens und dessen Wachstumspläne in Europa gesprochen.

 





»Auch wenn Diversified ein großer globaler Player ist, so ist die Firma im DACH-Markt noch weniger bekannt«, sagt Jens Fischer.

Doch das will das Unternehmen ändern, und Jens Fischer ergänzt: »Wir arbeiten bereits aktiv an mehreren neuen Projekten, sowohl in Zentraleuropa als auch in Osteuropa.«

Kompetenz und Know-how in der Sportproduktion spielen bei Diversified eine entscheidende Rolle. So hat der Systemintegrator an 85% aller NFL-Stadien in den USA mitgewirkt. Dazu zählt beispielsweise auch das das SoFi Stadium in Los Angeles, in dem der Super Bowl stattfand.

Generell verfolgt das Unternehmen bei seinen Projekten einen ganzheitlichen Ansatz, und Technologien und Lösungen, die für den einen funktionierten, müssten nicht durchgängig für alle gelten, urteilt Fischer. Vielmehr gehe es darum, für die Kunden jeweils individuell eine passende Lösung zu erarbeiten.

»Grundsätzlich erkennen wir eine steigende Nachfrage nach Service und Beratungsleistungen«, so Fischer, und hier sieht er auch großes Wachstumspotenzial für Diversified.