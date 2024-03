Praxistest: MacBook Pro M3 Max

Projektmerkmale Grafik-Projekte für »Puls Reportage« werden in 1080p25 produziert. Im Normalfall setzt sich ein Grafikprojekt für »Puls Reportage« zusammen aus 2D-Illustrationen / Icons / Symbolen, die als Shape Layer-Kompositionen gebaut sind. In Einzelfällen werden solche »Shape Layer-Icons« auch als 3D-Objekt gebaut – hierzu kommt dann der in After Effects integrierte »Cinema 4D-Renderer« zum Einsatz, mit dem sich Shape Layer extrudieren lassen. Weiterer wichtiger Bestandteil der Grafiken sind die Textelemente bzw. die Typographie. Hier wird in der Regel 2D-Text genutzt. Je nach Grafik-Projekt und Erfordernissen kommen dann auch bestimmte 3rd-Party-Plugins / Skripte zur Anwendung. In den nachfolgend angeführten Beispielen sind dies beispielsweise Trapcode Particular, Rowbyte Plexus und Motion Boutique Connect Layers Pro. Der Export bzw. finale Render der Grafiken findet in allen Projekten über den Ae Render Queue statt. Als Ausgabeformat kommt immer Apple ProRes 422 in 1080p25 zum Einsatz. Es wurde darauf geachtet, After Effects vor jedem Rendervorgang neu zu starten sowie den Speicher zu entleeren (Purge –> All Memory & Disk-Cache, Purge —> Image Cache Memory). So musste für »Software-Only« und Betrieb mit GPU-Beschleunigung die Grafik immer komplett neu gerendert werden, und es konnte auf keine zuvor gerenderten Files aus dem Speicher zugegriffen werden.