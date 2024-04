Kurztest: LaCie Rugged Mini SSD

film-tv-video.de hat die neue LaCie Rugged Mini SSD ausprobiert. Sie ist in Kapazitäten mit bis zu vier Terabyte verfügbar.

LaCie, die Premium-Marke von Seagate Technology, hat die LaCie Rugged Mini SSD mit 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB Speicherkapazität vorgestellt. Das Design der Festplatte erinnert mit der orangefarbenen Gummi-Ummantelung an die älteren Rugged Disks, die Neil Poulton designt hatte.

Bei der Mini SSD steckt im Aluminiumgehäuse im Unterschied zu den größeren, älteren Modellen aber eine SSD, die sich über die USB-C-Schnittstelle direkt an Macs, Windows-Computer, iPads und iPhones anschließen lässt.

Leistungswerte

LaCie gibt für die SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s an. Dank ihrer USB 3.2 Gen 2×2-Technologie (USB 20 Gbit/s) ist die SSD kompatibel mit anderen Geräten, die USB 40 Gbit/s, USB 10 Gbit/s, Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 verwenden.

Mac-Anwender werden die Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s jedoch nicht erzielen können, denn Apple unterstützt diese USB-Version nicht und setzt weiter auf Thunderbolt bzw. USB 4.0.

Handling

Was sehr positiv auffiel: Wenn man die SSD sehr lange nutzt, erhitzt sie kaum. Das ist bei anderen SSDs teilweise ein echtes Problem und kann auch zu reduzierten Datenraten führen. Bei der Rugged Mini SSD ist das nicht der Fall, nur wenn man massive Daten für einen langen Zeitraum kopiert, wird sie etwas wärmer und die Datenübertragungsraten fallen etwas ab.

Ein Plus: Die SSD geht in der Tasche nicht so leicht unter, man sieht sie aufgrund ihrer Farbe sofort, und sie rutscht auch nicht in irgendwelche Untiefen der Tasche.

Das orangefarbene, robuste Gummigehäuse besteht laut Hersteller zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Material. Weiter gibt der Hersteller Staub- und Nässeschutz gemäß IP54 an sowie Fallschutzsicherheit aus bis zu drei Metern Höhe und eine Druckfestigkeit von einer Tonne Überfahrgewicht für maximale Langlebigkeit.

Die SSD kann man also auch auf einen Außendreh mitnehmen, bei dem extremere Bedingungen und Wetterverhältnisse herrschen.

Für den USB-C-Anschluss sieht LaCie übrigens eine Abdeckung vor. Aber vermutlich wird es vielen Leserinnen und Lesern so gehen wie den Redakteur_innen: Nach kürzester Zeit verschwindet die Abdeckung und geht wohl irgendwann ganz verloren, denn die Abdeckung ist nicht fest verbunden mit der Gummi-Ummantelung.

Sicherheit

LaCie liefert die SSD mit Toolkit-Software für On-Demand-Sicherung und Spiegelung aus. Damit ermöglicht sie einen nahtlosen Dateizugriff und die Synchronisierung mit mehreren Geräten. Zudem bietet sie eine beschränkte dreijährige Garantie, Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung sowie eine einmonatige Mitgliedschaft beim Adobe Creative Cloud All Apps-Plan.

Größe und Preis

Das Laufwerk ist 135 Millimeter lang, 86 Millimeter breit und 19 Millimeter dick, und das Gewicht der SSD beträgt rund 170 Gramm. Auch mit abgenommener Gummi-Ummantelung ist das Gehäuse immer noch einen Tick dicker als das diverser Konkurrenzmodelle.

LaCie gibt folgende Preise für die SSD an: 89,99 Euro (500 GB), 129,99 Euro (1 TB), 209,99 Euro (2 TB) und 389,99 Euro (4 TB).

Fazit

Die LaCie Rugged Mini SSD arbeitet schnell und zuverlässig, der beschränkende Leistungsfaktor sind in der Redaktion film-tv-video.de eher die I/Os der Macintosh-Testrechner. Als Speicher für unterwegs hat sich die SSD aber schon ihren Platz erobert.