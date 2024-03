TVN-Ü7: Ü-Wagen, SNG und Laderaum

TVN ergänzt mit dem Ü7 seine Flotte für UHD/HDR-Produktionen mit rund zwölf Kameras.

TVN hat einen neuen Ü-Wagen in Betrieb genommen, bei dem professionelle Technik in UHD-HDR in einem kompakten Fahrzeug-Konzept vereint wurde. Mit seinem kompakten Design und integriertem Satelliten-Uplink ist dieses Multitalent für anspruchsvolle Produktionen und Beistellungen in UHD/HDR konzipiert – und das bei minimalem Platzbedarf.

Dank eines kompakten Raumkonzepts mit 13 Arbeitsplätzen erreicht der Ü7 eine sehr hohe Effizienz.

Die Einsatzbereiche des neuen Fahrzeugs sind vielseitig. Es eignet sich perfekt für Single-Regie-Produktionen, kann aber auch für große Beistellungen im In- und Ausland in HD, UHD und HDR eingesetzt werden. Diese Konzeption als 3-in-1-Kraftpaket hat viele Vorteile:

»Mit dem Ü7 passen wir auch auf den engsten TV-Broadcast-Compound, sind gleichzeitig funktional sehr vielseitig und flexibel mit dem Fahrzeug «, betont Christoph Moll, videotechnischer Leiter der TVN Live Production. »Außerdem können wir den CO2-Ausstoß reduzieren«, so Moll.

Bildtechnik

Der Wagen ist mit 12 Sony UHD-Kameras und einer Auswahl an Spezialkameras ausgestattet, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden.

Die eingebaute Broadcast-Technik ist UHD/HDR-fähig und verfügt über entsprechende Redundanzen, um jederzeit höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Zu den technischen Spezifikationen im Videobereich zählt das Sony Bildmischpult XVS-G1 mit bis zu 24 UHD-Eingängen und 2M/E, das mit einem Sony ICP-X1216 bedient wird.

Die Regie bietet eine flexible Gestaltung von Monitor- und Splitter-Layouts. Die Palette an Spezialkameras, die nach Bedarf integriert werden können, darunter Chipkameras und Polecam, ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an den jeweiligen Einsatz.

Weiter ist der Ü7 mit hochwertigen Canon-Optiken ausgestattet, die sowohl den Hyper-Weitwinkel- als auch den Zoom-Bereich abdecken, maximal mit einem 122-fachen Telezoom.

Serverseitig setzt TVN auf bewährte Technik von EVS und hat für die Slomos zwei EVS XT VIA Server inklusive XFile3 installiert. Auch für den Schnitt am Slomo-Arbeitsplatz, wahlweise mit Avid oder Adobe Premiere, ist das Fahrzeug vorbereitet.

Aufzeichnungen können in jedem gewünschten Dateiformat auf Hard Disk und allen klassischen Datenträgern gesichert werden.

Audio- und Kommunikationstechnik

Im Audiobereich kommt ein Lawo MC² 36 Mischpult zum Einsatz, unterstützt durch einen Backup-Audiomischer und ein digitales Riedel Artist Intercom-System mit MADI, VOIP, AES67 und analoger Anbindung.

Die Riedel Intercom-Technik, kombiniert mit den neuesten Hardware IP Codecs, stellt sicher, dass keine Kommunikations-Herausforderung zu groß ist. Standardmäßig ist das Fahrzeug mit Bolero-Systemen von Riedel Communications ausgerüstet. Die sechs Bolero Beltpacks können bei Bedarf auch ergänzt werden.

Mit drahtlosen Mikrofonen von Sennheiser & Wisycom und diversen In-Ear-Systemen ist der Ü-Wagen auch für die Anforderungen modernster Mikrofonierung gewappnet.

Eine weitere Besonderheit im Audiobereich ist die große Auswahl an Effekten in Hard- und Software für Stereo- und Mehrkanalton.

Weitere Eckdaten

Der Ü-Wagen benötigt eine Stromversorgung von 63 Amp/CEE. Eine integrierte USV für den Notsendebetrieb ist natürlich ebenfalls Teil des Konzepts.

Die Abmessungen im Produktionszustand betragen 14 m Länge und 4,5 m Breite, was die Mobilität und Flexibilität weiter unterstreicht.

Premiere

Der neue Übertragungswagen TVN-Ü7 feierte beim FIS Snowboard Weltcup in Winterberg sein Debut. Im Auftrag des Snowboard Verbands Deutschland e.V. produzierte das rund 25 Personen umfassende Team das Weltsignal. Im Einsatz waren dabei elf Kameras inklusive Krankamera, Polecam und Followcam, und Luftaufnahmen mit dem TVN Live-Copter gab es auch.

Fazit

TVN beweist mit diesem Ü-Wagen einmal mehr seine Fähigkeit, innovative Lösungen zu liefern, die die Anforderungen und Herausforderungen moderner Broadcast-Produktionen erfüllen. Die Multifunktionalität und Kompaktheit des Ü7 machen ihn für unterschiedlichste Einsätze interessant und tragen auch Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung.