IBC2023: CGI betont KI und menschliche Interaktion

KI im redaktionellen Kontext und weitere Neuheiten stellt der Newsroom-Experte CGI bei der IBC2023 vor.

CGI wird im Rahmen der IBC2023 leistungsstarke neue KI-Tools für Nachrichtensender im TV- und Radiobereich vorstellen.

Als führender Anbieter von Newsroom- und Radiosystemen in Europa werden CGI-Experten die Bedeutung von »Human-in-the-Loop«-Workflows diskutieren und erläutern, wie die jüngste Generation von KI-Tools als intelligente Assistenten genutzt werden können, um bestehende Workflows zu optimieren und zu beschleunigen. So sollen journalistische Fähigkeiten und Talente verstärkt werden, statt sie zu ersetzen.

Die Demonstrationen auf der IBC werden zahlreiche generative KI-Anwendungsfälle in CGIs bewährter und proprietärer OpenMedia-Lösung für geistiges Eigentum umfassen, darunter:

Recherchieren und vorschlagen: Themen ganz einfach recherchieren und schnell Story- oder Themenvorschläge erstellen, mit mehreren Blickwinkeln und iterativen Verbesserungen.

Zusammenfassungen erstellen: Meldungen oder Agenturmeldungen schnell zusammenstellen, um sie automatisch in Tickern und Schlagzeilen auszugeben.

Analyse: Textinhalte aus Meldungen, Artikeln und mehr analysieren, um tiefere Einblicke in einzelne Themen zu gewinnen und Themen-Cluster zu erstellen.

Erstellen von Social Posts: Tweets oder andere Social-Media-Posts direkt aus einer Meldung generieren, einschließlich Hashtags.

Übersetzen: Textinhalte in eine oder mehrere Sprachen zur gleichen Zeit übersetzen, für eine mehrsprachige Ausgabe durch Integration des DeepLTM-Übersetzers.

Umformulierung von Text: Umformulieren von Textinhalten entsprechend den Anforderungen und Bedürfnissen verschiedener Märkte, schnelle Erstellung verschiedener Skripte für etwa Mittagsnachrichten und abendliche Analysesendungen.

CGI wird auch die Bedeutung von robusten Cyber-Sicherheitsprotokollen hervorheben, wenn es um die Implementierung von KI und cloud-basierten Workflows in Nachrichtenredaktionen geht. Immer mehr Medienunternehmen verlagern ihre Workflows bereits in die Cloud, wo sie sicher auf CGIs OpenMedia-Lösung laufen, die in Microsoft Azure gehostet wird. Jeder zusätzliche Azure-OpenAl-Dienst wird einfach in das bestehende Azure-Abonnement eingefügt, was auch bedeutet, dass Unternehmen die Datensicherheit von Azure voll ausschöpfen können.

»In dem Wunsch, generative KI-Tools möglichst schnell implementieren zu wollen, dürfen Broadcaster nicht die Best Practices aus den Augen verlieren, die seit Generationen für den Einsatz neuer Newsroom-Technologie gelten«, kommentiert Michael Pfitzner, Vice President Consulting Expert bei CGI. »Neben der Bedeutung der Sicherheit ist die Integration ein Schlüsselaspekt der neuen Tool-Sets — und wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass sich die Tools nahtlos in unsere etablierten UIs einfügen, um die Effizienz zu maximieren, die sie den Teams und Journalisten in der gesamten Nachrichtenkette bringen können.«

»Generative KI verändert und beschleunigt die story-zentrierten Nachrichten-Workflows auf der ganzen Welt, und während die Zahl der warnenden Geschichten rund um ihren Einsatz zunimmt, zeigt dieser Trend auch, wie wichtig es ist, dass Sender einen vorsichtigen Ansatz wählen. Die Einhaltung von Sendestandards und die Einführung von ‚Human-in-the-Loop‘-Workflows werden als neuer Goldstandard angesehen«, kommentiert Michael Thielen, Vice President Consulting Services bei CGI.

Neben seinen KI-Innovationen wird CGI auch Lösungen präsentieren, die zum ersten Mal auf einer großen europäischen Messe gezeigt werden. Dazu gehören CGI OpenMedia Metrics, eine leistungsstarke und leichtgewichtige windows-basierte Monitoring-Lösung, sowie CGI OpenMedia Insights, ein Business-Intelligence-Tool.

Im Bereich Radio wird CGI die neuesten Updates rund um Dira Dimension präsentieren, die web-basierte, cloud-native Radioproduktions-Suite, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann, darunter öffentliche oder private Clouds, On-Premises oder hybride Setups. Dira Dimension umfasst eine flexible Workflow-Engine, die jetzt mit KI für Aufgaben wie automatische Transkription und Text-to-Speech-Funktionalität integriert ist. Darüber hinaus bietet Dira Dimension eine neu gestaltete Workflow-Engine für die nichtlineare Verteilung und On-Demand-Kanäle sowie serverbasiertes Rendering, was die Remote-Workflows verbessert und den Netzwerkverkehr für Journalisten reduziert.

Ein verbesserter Dira Onair Player mit Funktionen wie einem integrierten Crossfade-Editor, einem Sprachspureditor, Jingle-Management-Tools und einem integrierten Content-Browser mit Zeitskalierungs- und Loop-Funktionen.

Ebenfalls neu: CGI Door James, eine intelligente Lösung zur Verwaltung von Arbeitsplätzen. Sie bietet Belegungsinformationen in Echtzeit und optimierte Buchungsprozesse. Sie ist speziell auf die dynamische Broadcast-Branche zugeschnitten, in der effizientes Asset-Management und Koordination von entscheidender Bedeutung sind. Diese Lösung zielt darauf ab, die Art und Weise zu verändern, wie Rundfunkstudios, Fernsehsender und Produzenten ihre Sets, Operationen, Anlagen, Projekte und Mitarbeiter verwalten.

Außerdem wird der Integrationspartner Aiconix zeigen, wie seine KI-basierte Live-Transkription und -Übersetzung in CGI OpenMedia eingesetzt wird.