LiveU betont Cloud-Produktion

LiveU präsentierte neue Möglichkeiten, komplette Produktionen in die Cloud auszulagern.

Im Frühsommer 2022 hatte LiveU den französischen Anbieter Easylive.io übernommen. Easylive.io hatte ein Live-Streaming-Produktionsstudio entwickelt, das komplett im Browser bedient wird. Es ermöglicht den Nutzern, jede Art von Inhalt in Live-Stream-Videos in der Cloud zu mischen und sie an ein breites Publikum zu distribuieren. Alle Tools, die zum Bearbeiten, Mischen und Ausstrahlen von Livestreams benötigt werden, sind in dieser Cloud-Lösung vereint, was die Produktionskosten der Anwender reduzieren soll.

Samuel Wassermann, CEO von LiveU, hatte schon bei der Übernahme von Easylive gesagt: »Wir glauben, dass es einen bedeutenden Teil des Marktes für Cloud-Produktion gibt, der eine vertikal integrierte Lösung wünscht und benötigt. Unser Ziel ist es, eine vollständige End-to-End-Lösung für Live-Contribution, Cloud-Produktion, Orchestrierung, Ingest und Distribution anzubieten, die den Bedürfnissen aller Kunden gerecht wird – von globalen Sendeanstalten bis hin zu Nischensportarten und Unterhaltung … Unser Engagement für die Cloud ist klar, wie wir mit der Einführung unserer Angebote, LiveU Matrix und zuletzt Air Control und Ingest, gezeigt haben.«

Bei der IBC zeigte LiveU, wie weit die Integration von Easylive.io in die eigene Produktpalette vorangeschritten ist und wie Cloud-Produktion nach der Lesart von LiveU künftig aussehen könnte. Zentrale Bestandteile sind hierbei LiveU-Produkte wie Matrix und Ingest und nun eben auch Easylive.

Mit Matrix hatte LiveU eine Cloudlösung für Newsrooms entwickelt. Die IP-Plattform ermöglicht Nachrichtenteams, hochwertige Live-Feeds mit mehreren internen und organisationsübergreifenden Empfangsstationen zu teilen. Matrix ist somit als umfassende End-to-End-Lösung konzipiert. Das Full-Service-Paket beinhaltet unter anderem Monitoring and 24/7 Support durch das NOC (Network Operations Center) von LiveU.

Ingest ist wiederum eine Lösung, die LiveU erst im Juni vorgestellt hatte. Sie erlaubt die automatische Aufnahme und das Tagging von Story-Metadaten für Cloud- und Hybrid-Produktions-Workflows. LiveU Ingest erfasst dabei automatisch alle Live-Inhalte und versieht sie mit den entsprechenden Metadaten, die vom NRCS (Newsroom Computer System) generiert werden.

Die Speicherkosten werden gesenkt, da die Inhalte vor der Übertragung in das MAM-System (Media Asset Management) gefiltert und getrimmt werden, um sicherzustellen, dass nur relevante Inhalte übertragen werden. Da alle Video-Feeds sofort über ein Cloud-Webportal abrufbar sind, können Field-Mitarbeiter wie auch Produktionsteams die Inhalte von überall aus online ansehen, trimmen, herunterladen und veröffentlichen.

Mit Easylive gibt es nun wie erwähnt einen weiteren Cloud-Bestandteil im Angebot von LiveU. Während der IBC hatte LiveU am Messestand einige Kameras installiert, deren Signale live in die Cloud übertragen und im nächsten Schritt von Easylive bearbeitet werden konnten.

Die Perspektive ist klar: LiveU strebt ein Ökosystem an, das komplette Produktionen in der Cloud ermöglicht.