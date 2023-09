BCE betont »Media-as-a-Service«

Mit »Media as a Service« will BCE den deutschsprachigen Markt verstärkt mit Produktions-, Playout- und Cloud Services bedienen.

BCE steht für Broadcasting Center Europe. Das Unternehmen betreut rund 400 Kunden in verschiedenen Sektoren, wenngleich es in Deutschland hauptsächlich als technischer Dienstleister der RTL-Gruppe bekannt ist.

Mit Stefan Weidner als Sales Director DACH will BCE nun auch verstärkt den deutschsprachigen Markt bedienen. BCE hat mit »Media as a Service« eine Plattform vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, ihre eigenen maßgeschneiderten Lösungen in der Cloud selbst zusammenzustellen, damit sie genau ihren Projektanforderungen entsprechen.

Das erste Produkt, das auf dieser Plattform läuft und das BCE anbietet, ist Holovox. In Kurzform ist das eine Remote Commentary Lösung. Die cloudbasierte Lösung kann im BCE-eigenen Network Operation Center (NOC) in Luxemburg laufen, aber auch auf einer AWS Cloud.

Stefan Weidner erklärt: »Bei uns erhalten die Kunden nicht nur ein Produkt, sondern den Service mit dazu. Wir helfen bei Setup, Installation und Betrieb.«

Holovox wurde bereits erfolgreich für verschiedene Veranstaltungen eingesetzt, darunter Sportwettbewerbe wie Eishockey, Fußball, Volleyball, Schwimmen, Triathlon, Biathlon, Feldhockey, Basketball, Handball, Rugby, Badminton und Tennis. Darüber hinaus wurde es für Konferenzen eingesetzt, um Live-Übersetzungen und Gebärdensprachenunterstützung bereitzustellen.

Auf der »Media-as-a-Service« Plattform werden perspektivisch noch weitere Anwendungen laufen, beispielsweise auch Playout oder Asset Management.

Was man bei der IBC ebenfalls sehen konnte, war Fan Engagement von Sport Buff. BCE hat mit Sport Buff eine Vertriebskooperation geschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Media-as-a-Service-Plattform von BCE durch die Integration des Fan-Engagement-Moduls von Sport Buff zu verbessern.

Das neue Modul fügt sich nahtlos in die BCE Holovox Remote Voice-over Plattform ein und bietet den Nutzern ein besonderes Fan-Erlebnis. Es ermöglicht Monetarisierung durch Transaktionen und Sponsoring-Möglichkeiten und generiert innovatives Werbeinventar.

Weiter dient die Sport Buff Applikation generell dazu, Interaktivität zu ermöglichen, was beispielsweise auch interessant ist für Umfragen.