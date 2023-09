BPM: Broadcast-Einbindung für Komodo und V-Raptor

Wie man eine Red-Kamera in einen Live-Broadcast-Workflow einbinden kann, hat BPM gezeigt.

Den Look von Kameras wie einer V-Raptor oder einer Komodo (Praxistest) in eine Live-Broadcast-Produktion einzubinden, ist nicht ganz einfach, denn dafür sind diese Kameras eigentlich nicht gedacht.

Aber BPM hat einen Weg gezeigt, wie das geht: in Verbindung der Komodo mit einem Ereca CamRacer und einem Skaarhoj RCP-Pro.

Die Skaarhoj RCP Pro ermöglicht es, eine V-Raptor oder Komodo in traditionelle Broadcast-Live-Produktions-Workflows zu integrieren. Mit dieser Integration ist es möglich, die alle Parameter zu steuern, wie man sie von der Red-Web-Oberfläche aus kennt, einschließlich der Farbsteuerungsparameter, Weißabgleich, Verschlusszeit, Audioeinstellungen und mehr.

Wenn das Objektiv elektrisch mit der Red-Kamera verbunden ist, kann die RCP Pro auch Blende, Zoom und Fokus direkt über die Kamera steuern. Andere Objektive benötigen eine parallele Steuerung über analoge oder serielle Signale und RCP Pro unterstützt dies nahtlos über Blue-Pill-Extension-Kabel.

Will man das Ganze noch weiter treiben, wenn man Mehrkamera-Live-Produktionen in Kinoq-Look realisieren will, müssen man dennoch nicht auf den Komfort einer Einkabel-SMPTE-Glasfaserverbindung verzichten. Das ermöglicht der CamRacer von Ereca (Meldung, Video), denn der kann die Ethernet-Steuerung des Skaarhoj RCP Pro direkt an das Komodo-Verlängerungszubehör anschließen.

Der CamRacer transportiert dabei nicht nur die bidirektionalen Ethernet- und Videodaten, sondern stellt auch serielle Schnittstellen zur Verfügung.

Damit lassen sich moderne Digitalobjektive wie das Cabrio von Fujinon oder Canons CNx-Serie ansteuern. Die RCP Pro ist flexibel, so dass sie mit Objektiven entweder über den RED-Kamerahalter oder wie in diesem Fall in einem völlig parallelen Verfahren direkt am Objektiv arbeiten kann. In beiden Fällen ist die Erfahrung des Operators ein und dieselbe, integrierte Kontrolle von Kamera und Objektiv ohne jegliche Unterscheidung.